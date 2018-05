Pforzheim-Büchenbronn – Fluorgasaustritt in einer Firma

Pforzheim (ots) – Am Freitagmorgen kam es um 09.00 Uhr in einer Firma der Robert-Bosch-Straße durch eine Fehlbedingung zweier Mitarbeiter zu einem kurzfristigen Austritt geringer Mengen von Fluorgas. Die Firma wurde geräumt und die beiden Mitarbeiter vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Glücklicherweise konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Nach Messungen durch die Feuerwehr Pforzheim konnte mittlerweile Entwarnung gegeben werden. Der Betrieb wurde wieder aufgenommen. Drei Streifen des Polizeireviers Pforzheim-Süd waren im Einsatz.

