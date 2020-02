Pforzheim: CDU-Abgeordneter Krichbaum attackiert möglichen Herausforderer Hück

Anzeige

SPD-Politiker Uwe Hück steht wegen einer Auszeichnung des Unternehmervereins Müsiad in der Kritik. CDU-Bundestagsabgeordneter Gunther Krichbaum attackiert Hück per Pressemitteilung: Dem ehemaligen Porsche-Betriebsratschef fehle es wohl an Fingerspitzengefühl, wenn er eine Ehrung von dem umstrittenen Verein annehme. Pikant: Hück will Krichbaums Job als Bundestagsabgeordneter.

Gunther Krichbaum reagierte der Mitteilung seines Wahlkreisbüros in Pforzheim vom Donnerstag zufolge „mit großem Unverständnis“ darauf, dass Hück kürzlich die Ehrenmitgliedschaft des Vereins erhielt. „Wie kann ein SPD-Stadtrat und ehemaliger Betriebsratsvorsitzender die Ehrung eines Unternehmensverbandes annehmen, der engste Beziehungen zum türkischen Staatspräsidenten unterhält und Antisemitismus in seinen Reihen duldet?“, fragt Krichbaum in einer Mitteilung.

Krichbaum erinnert an Thüringen

Krichbaum zieht sogar eine Parallele zum politischen Skandal in Thühringen. „Nach dem Eklat um die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen sollte man sensibler mit der Frage umgehen, ob man eine Wahl oder eine Ehrung auch annimmt.“ Aber scheinbar fehle es Hück an Fingerspitzengefühl.

Der so Gescholtene will bekanntlich Krichbaums Job als Bundestagsabgeordneter. Hück ist als Herausforderer der Abgeordneten Katja Mast ein Aspirant auf die SPD-Bundestagskandidatur im Krichbaum-Wahlkreis Pforzheim/Enz. Hück-Anhänger hoffen, dass der charismatische Lautsprecher Krichbaum das Direktmandat abjagen könnte.

Hück kontert Krichbaum

Uwe Hück kontert auf Anfrage umgehend: „Herr Krichbaum hat doch keine Ahnung. Er sollte sich doch besser vor Ort informieren.“ Der Abgeordnete bestätige mit derlei Aussagen alle Vorurteile über „Politiker, die nicht richtig hinschauen und zuhören“. Hück bekräftigte, was er bereits bei der Auszeichnung vor zwei Wochen in Karlsruhe sagte: „Wir müssen Brücken bauen und nicht weiter Gräben aufreißen.“

Verein Müsiad reagiert irritiert

Bei Müsiad reagiert man ebenfalls irritiert. Kamil Manzak ist Vorsitzender der Karlsruher Müsiad-Sektion. Der gebürtige Pforzheimer sagt: „Wenn Politiker, die sich offensichtlich nicht richtig informiert haben, solche Sachen behaupten, dann ist das Gift für die Integration.“

Müsiad sei ein Wirtschaftsverein, bei dem Politik keine Rolle spiele. Der 41-jährige Tankstellenbetreiber erzählt, dass man sehr gut mit Institutionen wie IHK und Arbeitsagentur zusammenarbeite. Erst kürzlich habe er so einen Kurden aus Syrien als Azubi einstellen können. Im Verein seien zudem Studenten und Angestellte vertreten, auch ohne türkischen Hintergrund. „Ich lade Herrn Krichbaum dazu ein, einfach mal vorbeizukommen“, so Manzak.

IHK-Repräsentant ebenfalls von Müsiad geehrt

Mit Hück ist auch Robert W. Huber ausgezeichnet worden. Er ist Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses der IHK Karlsruhe und, ebenfalls ehrenamtlich, Wirtschaftsattaché der Republik Armenien in Baden-Württemberg. Er vertritt also ein Land, dessen Verhältnis zur Türkei („Völkermord an den Armeniern“) extrem angespannt ist. Dennoch hat Huber kein Problem mit seiner Ehrenmitgliedschaft.

Türkische und türkischstämmige Firmen erbringen einen spürbaren Beitrag zur Wirtschaftsleistung des IHK-Bereichs Karlsruhe. Robert W. Huber, IHK Karlsruhe

Der Pforzheimer Unternehmer sagt: „Die politische Auseinandersetzung von Herrn Krichbaum mit Herrn Hück interessiert mich nicht. Ich bin Vertreter der Wirtschaft und für uns gilt es, Märkte zu erschließen.“ Immerhin seien an die 7.000 deutschen Firmen in der Türkei engagiert. Zudem gibt Huber zu bedenken: „Türkische und türkischstämmige Firmen erbringen einen spürbaren Beitrag zur Wirtschaftsleistung des IHK-Bereichs Karlsruhe.“

Müsiad, 1990 als mittelständische Wirtschaftsvereinigung gegründet, gilt zumindest im Gründungsland als islamisch-konservativ geprägt. Von einzelnen Mitgliedern in der Türkei sind antisemitische Ausfälle bekannt. In Deutschland ist Müsiad ein unabhängiger Verein, der eigenen Angaben zufolge interkulturell ausgerichtet ist.

