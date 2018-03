Pforzheim: Das sind die schönsten Bilder vom Umzug

Darauf ein donnerndes „Dill-wei-ho“! Zum 66. Geburtstag ist in Pforzheim der Dillweißensteiner Faschingsumzug endlich zurückgekehrt. Zum Jubiläum legten sich Organisatoren, Mitwirkende und Gäste mächtig ins Zeug und feierten am Dienstagnachmittag ein rauschendes Narrenfest. Hier die schönsten Bildern vom Umzug.

Unter dem Motto „Er ist wieder da“ erlebten Tausende Zuschauer ein tolles Comeback bei bestem Wetter. Aus über 50 Vereinen besteht der närrische Lindwurm, der am Faschingsdienstag offiziell um 14.11 Uhr startet. Diesmal über eine leicht veränderte Zugstrecke durch den Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein. „Wir haben unser Ziel erreicht“, sagte Jörg Müller, Organisator und Präsident der Belrem-Gilde. Das Echo sei sowohl von allen Beteiligten und der Öffentlichkeit durchweg positiv ausgefallen. „Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt“, meinte Müller.

Der letzte Faschingsumzug durch Dillweißenstein war 2014. Damals meldeten teilnehmende Gruppen Übergriffe durch Jugendliche. Das hatte zur Folge, dass 2015 viele Faschingsgruppen den Umzug in Dillweißenstein mieden. In den folgenden Jahren fehlte es laut Müller auch an den ehrenamtlichen Helfern. Mit den konzeptionellen Neuerungen wollen die Organisatoren verhindern, dass es entlang des Umzugs zu Nischenbildungen kommt. Am Kriegerdenkmal und bei der Feuerwehr gibt es zudem zwei zusätzliche Ansageplätze mit DJs und Moderatoren. Auf der Bühne am Ludwigsplatz wird am Abend nach der traditionellen Schneemann-Verbrennung die Band „Knutschfleck“ auftreten.