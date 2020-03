Pforzheim erhält vier Millionen Euro vom Bund für Hallenbad Huchenfeld

Anzeige

Warmer Regen für die Bäder: Die Stadt Pforzheim erhält vier Millionen Euro Fördergelder vom Bund für den Ersatzneubau des Hallenbades in Huchenfeld. Das teilten die Bundestagsabgeordneten Katja Mast (SPD) und Gunther Krichbaum (CDU) mit.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe am Mittwochnachmittag die Mittel aus dem „Sonderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ vergeben. Pforzheim erhält demnach vier Millionen Euro für den Ersatzneubau des Hallenbades in Huchenfeld, so heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Pforzheimer Bundestagsabgeordneten Gunther Krichbaum und Katja Mast aus Berlin.

Die Summe verschafft der Stadt Pforzheim Luft in der Bäder-Krise, in der es zuletzt bereits positive Nachrichten aus dem Gemeinderat.

Das Sonderprogramm ging 2020 in seine zweite Runde. Ursprünglich war es mit 80 Millionen Euro ausgestattet. Diese Summe wurde laut Mitteilung heute vom Haushaltsausschuss auf 194 Mio. Euro erhöht, 120 Projekte erhalten einen Zuschuss. Im letzten Jahr wurden über 1200 Anträge gestellt, von denen 186 Projekte mit einer Gesamtsumme von 300 Mio. Euro bewilligt wurden. Die beiden Pforzheimer Vorschläge waren damals nicht darunter. Gleichwohl ging die Region nicht leer aus, denn das Schwimmbad in Knittlingen wurde mit 1,8 Mio. Euro bezuschusst. Für die Förderrunde 2020 wurden angesichts der vielen unberücksichtigten Vorhaben keine neuen Anträge zugelassen.

Krichbaum und Mast: Für Pforzheim eingesetzt

„Natürlich waren wir 2019 sehr dankbar für den Knittlinger Zuschuss“, so die beiden Bundestagsabgeordneten. „Aber jeder weiß, wie schwierig die Bädersituation in Pforzheim ist und in welcher Haushaltslage sich die Stadt befindet.“

Auch wenn sich der Gemeinderat inzwischen auf ein Bäderkonzept verständigt hat, benötigt Pforzheim Wasserflächen, damit Kinder Schwimmen lernen, Familien ihre Freizeit verbringen und die DLRG ihre lebensrettenden Kurse veranstalten können. „Daher haben wir uns in unseren Fraktionen und gegenüber dem zuständigen Bundesbauminister Seehofer intensiv dafür eingesetzt, dass in der zweiten Förderrunde auch die Stadt Pforzheim Mittel aus dem Sonderprogramm erhält.“, so Krichbaum und Mast.

„Angesichts des geringeren Fördervolumens ist es großartig, dass Pforzheim in das Programm aufgenommen wurde und dazu vier Millionen Euro bewilligt bekam. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, denn in einer solchen Höhe werden bundesweit nur sechs Projekte unterstützt“, freuen sich Krichbaum und Mast der Mitteilung zufolge. „Unsere Beharrlichkeit hat sich gelohnt und wir freuen uns für alle Schwimmbegeisterten in Huchenfeld und der ganzen Stadt!“

