Einblick in Polizeiarbeit: Polizei Pforzheim startet ersten Twitter-Marathon

Am kommenden Mittwoch, 20.05.2020, können Twitter-Follower des Polizeipräsidiums Pforzheim und Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit werfen. Das Social Media Team wird an diesem Tag unter dem Hashtag #10hPPPf live aus der Einsatzzentrale twittern.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, startet die Aktion am ab 07.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr. Während des Twitter-Marathons können alle Interessierten „hautnah mitzuerleben, wie die Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit der Menschen im Zuständigkeitsbereich sorgen“, so die Polizei Pforzheim.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, muss dafür lediglich die Twitterseite der Polizei aufrufen und der Seite folgen.

ots/BNN