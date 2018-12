Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Anzeige

Nach einem Einbruchsversuch hat die Polizei in der Nacht in Pforzheim-Brötzingen mit einem Hubschrauber nach vier Verdächtigen gesucht. Die mutmaßlichen Täter gingen der Polizei nicht ins Netz, ganz ohne Ergebnis blieb die Suche aber nicht.

Aufregung in Pforzheim-Brötzingen: Nach einem Einbruchsversuch in eine Firma hat die Polizei mit Unterstützung aus der Luft nach den vier mutmaßlichen Tätern gesucht. Gegen 23.45 Uhr stieg der Heli in die Luft über Pforzheim, heißt es von der Polizei. Die mutmaßlichen Täter gingen den Beamten nicht ins Netz, allerdings entdeckten sie einen Springer mit rumänischen Kennzeichen, in dem sich auch Metallschrott befand.

Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrer des Wagens auch für einen anderen Einbruch verantwortlich sind: Bereits am Wochenende gelangten unbekannte Einbrecher über einen Zaun auf das Gelände einer benachbarten Firma und stahlen dort eine Palette Buntmetall.

Die Polizei Pforzheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07231/186-3311.

(ots/bnn)