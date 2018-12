Schlägerei mit Gürteln und Holzlatten auf dem Pforzheimer Weihnachtsmarkt

Eine Drängelei an einem Stand hat am Freitagabend auf dem Pforzheimer Weihnachtsmarkt zu einer handfesten Schlägerei geführt. Zuerst waren zwei jugendliche Brüder auf zwei Frauen losgegangen, daraufhin mischten sich außerdem auch noch der Begleiter der Frauen, zwei weitere Besucher und der Vater der Jugendlichen ein.

Eigentlich ist die Vorweihnachtszeit ja die Zeit des Friedens und der Besinngung. In Pforzheim war am Freitag jedoch alles andere als Besinnlichkeit angesagt: Gegen 21 Uhr brach auf dem dortigen Weihnachtsmarkt eine Schlägerei aus, nachdem zwei Brüder sich an einem Essensstand vordrängeln wollten. Die beiden Jungs im Alter von 16 und 13 Jahren wurden von zwei Müttern mit ihren drei Kindern auf ihre Drängelei angesprochen, woraufhin die beiden Brüder die Frauen beleidigt haben sollen, meldet die Polizei. Daraufhin habe sich der Begleiter der Frauen, ein 42-jähriger Mann, in die Diskussion eingeschaltet, woraufhin die Brüder wiederum direkt auf den Mann losgingen.