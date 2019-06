Pforzheim: Großes Baugerüst umgestürzt

Anzeige

In der Nacht auf Pfingstmontag ist in Pforzheim am Hauptbahnhof ein großes Baugerüst umgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die Polizei auf BNN-Anfrage mitteilte, sei das Gerüst, das an einem Gebäude des Pforzheimer Hauptbahnhofs aufgestellt war, entweder nicht richtig gesichert oder ein Windstoß sei so stark gewesen, dass er das Baugerüst umstürzen konnte. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Feuerwehr Pforzheim beseitigte noch in der Nacht die noch stehenden und einsturzgefährdenden Teile des Gerüsts und sicherte die Unfallstelle ab. Dafür war die Straße zeitweise abgesperrt.

BNN