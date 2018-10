Anzeige

Einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Werderstraße angerichtet.

Er prallte am Dienstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr gegen einen am linken Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellten Mercedes und suchte dann das Weite. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, erbeten.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4096444