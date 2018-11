Anzeige

Ein 11-Jähriger ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 52-jähriger Busfahrer war um 7.30 Uhr auf der Westlichen Karl Friedrich-Straße in der Fußgängerzone in Richtung Bahnhofstraße/Leopoldstraße unterwegs, als ein 11-jähriger Junge die Straße überquerte. Der Bus erfasste das Kind seitlich und es stürzte auf die Fahrbahn. Der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachschaden entstand nicht.

(ots/bnn)