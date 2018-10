Pforzheim: Ladendieb droht mit Spritze

Anzeige

Ein Ladendetektiv ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße von einem Ladendieb bedroht worden. Der bislang unbekannte Täter wollte mit einer gestohlenen Jacke aus dem Geschäft flüchten, als er von dem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen wurde.

Der Unbekannte hielt ihm daraufhin eine Spritze entgegen und drohte, ihn abzustechen, wenn er ihn verfolge. Der Tatverdächtige entkam trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unerkannt.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4097805