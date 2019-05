Anzeige

Am Donnerstag war gegen 11 Uhr ein 35-jähriger Mann im Pforzheimer Erlenweg mit einer Axt unterwegs. Aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten habe sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so die Polizei.

Der Mann machte mehrere Passanten auf sich aufmerksam, da er laut um sich schrie. Zu einer Bedrohung oder gar Verletzung von Personen kam es jedoch nicht. Der Mann wurde kurze Zeit später von Beamten des Polizeirevier Pforzheim-Süd in Gewahrsam genommen.

ots/BNN