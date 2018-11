Pforzheim: Pärchen wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Anzeige

Ein aus Rumänien stammendes Pärchen im Alter von 18 und 23 Jahren wurde am Dienstagnachmittag in der Schlössle Galerie von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Parfümartikeln und Kontaktlinsen ertappt.

Das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro hatten die Tatverdächtigen in einer speziell zur Umgehung von Diebstahlssicherungen präparierten Tasche verstaut. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord nahmen beide fest und stellten die Beweismittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim ordnete am Donnerstag der zuständige Haftrichter gegen das in Deutschland wohnsitzlose Paar, das wohl in einem Auto übernachtete, die Untersuchungshaft an.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4104927