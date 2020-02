Pforzheim: Polizei riegelt Fatih-Moschee ab

Anzeige

Erneute Drohung gegen die Fatih-Moschee: Das muslimische Gotteshaus in der Pforzheimer Oststadt wird aktuell abgeriegelt. Nach der ersten Meldung der Lage um 17.15 Uhr hat die Polizei das Gelände evakuiert. B10 und auch die Strecke der Deutschen Bahn wurden gesperrt.

Stand 18.20 wird die Sperrung der B10 wieder aufgehoben. Der Einsatz läuft aber weiter. Ein Sprengstoffhund ist angefordert. Wie schon vor zwei Wochen soll wieder per Mail eine Drohung eingegangen sein.

Erst am Donnerstag vor knapp zwei Wochen hatte es eine Bombendrohung gegen die Fatih-Moschee gegeben. Konkret galt die Drohung damals der Zeit des Freitagsgebets. Angeblich sollte die Bombe bereits am Haupteingang gelegt sein. Die sofort verständigte Polizei nahm die Bedrohung ernst und durchsuchte die Moschee mit großem Personaleinsatz und einem Sprengstoffspürhund. Hinweise auf sprengstoffähnliche Gegenstände gab es damals aber nicht.

Mehr zum Thema: Vor zwei Wochen wurde auch ein Pforzheimer Einkaufszentrum geräumt

Die Abläufe und Gebetszeiten in der Moschee waren nicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen wurden durch die Kriminalpolizei des Präsidiums Pforzheim und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe übernommen und dauern an. Neue Erkenntnisse gibt es seither nicht, wie Polizesprecher Andreas Stäble sagt. Verbindungen zu ähnlichen Vorfällen in NRW würden geprüft.