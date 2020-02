Bombendrohung gegen Pforzheimer Moschee

Anzeige

Nach einer Bombendrohung gegen eine Moschee in der Pforzheimer Oststadt am Donnerstagabend hat die Polizei das Gebäude durchsucht, dabei kam auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Es wurde jedoch kein Sprengstoff gefunden, wie Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizei Pforzheim am Freitag gemeinsam mitteilten.

Die Polizei ist demnach zum Schutz der Besucher weiterhin vor Ort. Die Abläufe und Gebetszeiten in der Moschee seien nicht beeinträchtigt.

Kriminalpolizei Pforzheim und Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermitteln. Die Bombendrohung war am Donnerstag gegen 21.12 Uhr eingegangen.

BNN