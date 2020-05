Radfahrer bei Unfall in Pforzheim lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Mittwochvormittag in Pforzheim ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog der 60-jährige Lkw-Fahrer gegen 10.20 Uhr von der Graf-Leutrum-Straße nach links in die Kaulbachstraße ein. Dabei erfasste er den 45-jährigen Pedelec-Fahrer.

Dieser war nach derzeitigen Erkenntnissen auf der Kaulbachstraße unterwegs. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Um die bislang unbekannte Unfallursache zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. (07231) 186-3111, in Verbindung zu setzen.

BNN/ots