Randalierer tritt vor Pforzheimer Discothek auf Autos ein

Anzeige

Vor einer Diskothek in der Mannheimer Straße in Pforzheim hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen randalierenden 22-Jährigen festgenommen. Als die Polizei eintraf, trat der Mann gerade wahllos auf geparkte Autos ein.

Gegen 2.40 Uhr wurden die Beamten gerufen, da der Mann vor der Discothek Streit mit anderen Gästen gesucht haben soll. Der 22-Jährige wurde unter heftiger Gegenwehr festgenommen.

Die Beamten protokollierten die beschädigten Fahrzeuge, sucht aber nach weiteren möglicherweise betroffenen Autos.

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Mannheimer Straße 15 bis 19 geparkt hat und einen Schaden an seinem Auto feststellt kann sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter Telefon (07231) 1863211 melden.

pol/ BNN