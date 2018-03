Senior verwechselt Treppe mit Tiefgarage

Zu einem kuriosen Unfall mitten in Pforzheim kam es bei einer Discounter-Filliale an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Durlacher Straße unterwegs, hat den Eingang einer Passage mit einer Tiefgarageneinfahrt verwechselt und ist an einem Treppenaufgang gelandet. „Glücklicherweise wurde das Fahrzeug an den oberen Stufen gebremst“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Der ortsunkundige Senior wurde laut Polizeimitteilung nicht verletzt. An der Treppe entstand geringer Schaden, der Sachschaden am Ford kann noch nicht beziffert werden.

Als er die Situation erkannte, konnte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und landete mit seinem Ford auf einer Treppe, wo das Auto schließlich zum Stillstand kam. Die hinzugezogene Feuerwehr Pforzheim sicherte zuerst das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen mit einem Seil und leitete dann die Bergung des Autos ein. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.