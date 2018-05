Pforzheim – Unbekannter wirft Glasflasche gegen Linienbus – Polizei bittet um Hinweise

Pforzheim (ots) – Ein unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag in der Pforzheimer Kaiser-Friedrich-Straße eine leere Glasflasche gegen die Frontscheibe eines nahezu vollbesetzten Linienbusses geworfen. Die 54 Jahre alte Busfahrerin war gegen 14.40 Uhr auf der Linie 743 in der Kaiser-Friedrich-Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Anfahren nach einem Halt an der Hans-Sachs-Straße warf der Unbekannte die Hogo Rose´-Flasche unvermittelt gegen die Windschutzscheibe des Linienfahrzeuges, die danach Risse aufwies und nun getauscht werden muss.

Die Fahrzeugführerin verfolgte den flüchtenden Verursacher zwar noch in die Hans-Sachs-Straße, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Mann ist 40 bis 45 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank mit schwarzem Haar und trug ein schwarzes Sakko mit weißem Hemd, schwarzer Hose und dunkler Sonnenbrille. Zudem führte er noch weiteres Leergut mit.

Sachdienliche Angaben oder Hinweise zur beschriebenen Person nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

