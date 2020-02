Pforzheim verbietet rechte Fackelmahnwache auf dem Wartberg

Anzeige

Die Stadt Pforzheim will die Fackelmahnwache des rechtsextremen Vereins „Ein Herz für Deutschland“ am Sonntag, 23. Februar, dem 75. Gedenktag der Zerstörung Pforzheims, verbieten: Das ist der Ausgang von vermutlich vielen Gesprächen an einem langen Freitags, über den viele Menschen in der Stadt mehr als erleichtert sein dürften.

Oberbürgermeister Peter Boch und Bürgermeister Dirk Büscher gaben diese Entscheidung am späten Nachmittag in einer eilends einberufenen Pressekonferenz bekannt.

Vor dem Hintergrund der Morde in Hanau sehe man eine andere Gefährdungseinschätzung, betonte Boch. Er verwies auch auf Absprachen mit dem Pforzheimer Polizeipräsident Wolfgang Trisch und dem baden-württembergischen Innenminister sowie. Nun bleibt abzuwarten, ob der rechtsextreme Verein gegen diese Verfügung der Stadt vorgeht.

