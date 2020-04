Polizei in Pforzheim sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem

Anzeige

Die Pforzheimer Polizei hat am Dienstagabend mit einem Hubschrauber nach einem Vermissten gesucht. Der 27-Jährige war aus einer Klinik verschwunden und ist wahrscheinlich in gesundheitlich schlechtem Zustand. Bislang blieb die Suche noch ohne Erfolg.

Laut Angaben der Polizei waren am Dienstagabend neben dem Hubschrauber insgesamt zehn Polizeistreifen unterwegs, um den 27-Jährigen zu finden. Der war in einem gesundheitlich schlechten Zustand aus einer Pforzheimer Klinik verschwunden, heißt es. Bislang blieb die Suche aber erfolglos. Da der Mann sich in einer hilflosen Lage befinden könne, geht die Suche weiter.

Laut Polizeiinformationen trägt der Mann schulterlanges, braues Haar und einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Strickweste, einer schwarzen Hose und einem grünen oder roten Halstuch. Außerdem hatte er beim Verschwinden eine grüne Tasche bei sich.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07231/186-4444.

bnn/ots