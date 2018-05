Pforzheim (ots/red) Die Suche nach einem Vermissten in Pforzheim ist am Donnerstagabend glücklich zu Ende gegangen. Der 41-Jährige Mann wurde seit Dienstagnachmittag vermisst. Die Polizei meldet, dass bei der Suche nach dem Mann, der an einer psychischen Erkrankung leidet, unter anderem auch ein Hubschrauber im Einsatz war.

Spaziergänger geben viele Hinweise

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3940338