Am Samstag ist auf dem Rastplatz „Am Waisenrain“ an der A8 bei Pforzheim ein Streit um einen Haarschnitt eskaliert: Eine 42-jähriger Mann stach auf einen 46 Jahre alten Mann ein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Pforzheim am Montag mitteilten.

Die beiden Lkw-Fahrer waren am Samstag gegen 18 Uhr auf dem Rastplatz „Am Waisenrain“ in Fahrtrichtung Stuttgart gewesen. Laut Kriminalpolizei hatte das spätere Opfer zunächst zwei anderen Lkw-Fahrern mit einem Haarschneider den Kopf rasiert.

Der 42 Jahre alte Weißrusse wollte daraufhin ebenfalls seine Haare an der Seite geschnitten haben. Wegen eines Missverständnisses kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Sie mussten von anderen Lkw-Fahrern getrennt werden. Nach kurzer Zeit soll der 42-Jährige von seinem Lkw zurückgekehrt sein und plötzlich mit einem Messer in Hüfthöhe auf den Ukrainer eingestochen haben.

Mann musste notoperiert werden

Das Team eines Rettungswagens versorgte den Verletzten, bei dem wegen des hohen Blutverlustes zunächst Lebensgefahr bestand. Er wurde am Samstagabend notoperiert und wird aktuell intensivmedizinisch behandelt.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Karlsruher Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl erließ. Er muss sich wegen versuchter Tötung verantworten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

BNN