Pforzheim zwischen Andacht zu Allerheiligen und Halloween-Kult

Als Religionslehrer ist es Georg Lichtenberger wichtig, seine Schüler über die Herkunft des Fests aufzuklären, das viele von ihnen feiern: Halloween. Die beiden Feste sind sich näher als ihre ungleiche Inszenierung vermuten lässt, schließlich leitet sich auch der Name „Halloween“ von „All Hallows Eve“, dem Abend vor Allerheiligen, ab. Wie Lichtenberger erklärt, verbindet sich darin aber auch der irisch-keltische Brauch der Geistervertreibung mit der mittelalterlichen Tradition, dass Kinder von Tür zu Tür ziehen und gegen einen kleinen Obolus ein Gebet für Verstorbene sprechen. Daraus sei dann „trick or treat“, geworden, was hierzulande „Süßes oder Saures“ heißt.

„Ich halte überhaupt nichts davon, das zu verteufeln“, stellt Lichtenberger klar. „Man sollte es nur wissen. Dann kann jeder entscheiden, wie er feiern will. Ich persönlich feiere kein Halloween, fühle mich durch solche Feiern aber auch nicht gestört. An Allerheiligen ist das in Ordnung, am Karfreitag muss es nicht sein.“ Damit kommt Lichtenberger auf ein Thema zu sprechen, das die beiden Feste zum Ende des Oktobers in Konflikt miteinander bringt: Laut Paragraf 10 des baden-württembergischen Sonn- und Feiertagsgesetzes ist Tanzen, wie es auch bei einigen Pforzheimer Halloween-Partys sicher nicht ausbleiben wird, an Allerheiligen von 3 Uhr früh bis 24 Uhr untersagt. Drei Veranstaltungen in Pforzheim gehen offiziell bis 5 Uhr morgens.<

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, greift die Polizei aber nur ein, wenn sich Anwohner beschweren. Dann wird die Party sofort beendet und je nach Einsichtigkeit der Veranstalter auch ein Bußgeld fällig. Das letzte Mal, als die Polizei einschritt, war aber 2018, und seitdem gab es keine Beschwerden.