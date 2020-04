Anzeige

Die Festival-Saison will sich Peter Freudenthaler auch von der Corona-Pandemie nicht vermiesen lassen. Der Frontmann der Pforzheimer Erfolgsband Fools Garden wird sie am Freitag, 1. Mai, eröffnen und zu einer ungewöhnlichen Benefizveranstaltung zugunsten der am Boden liegenden Kulturszene einladen.

Neben seinen eigenen Leuten will Freudenthaler bundesweit bekannte Künstlerinnen und Künstler sowie einige internationale Stars dazu holen. Allen voran Eric Bazilian, Mitbegründer der US-Rockband The Hooter.

Sean Treacy Band, Die Höhner, Jay Alexander, Christoph Sonntag, Julia Neigel, Alfons, Guildo Horn, Reinhold Beckmann, Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle, Orange Blue: Knapp 30 Künstler beziehungsweise Bands werden sich beim Gartenfestival von Fools Garden die Klinke in die Hand geben. Dies allerdings nur im übertragenen Sinne, denn live ist bekanntlich nicht gleich live in Zeiten von Corona.

Statt Open Air-Arena gibt es ein Live-Konzert auf Instagram

So wird das Event auf digitaler Plattform über Instagram zelebriert an Stelle einer riesigen Open-Air Arena. Als Ausgangspunkt für die „Stay-Home“-Version eines Spektakels, das Musik und Unterhaltung den Zuschauern direkt nach Hause, in den Garten oder auf den Balkon liefern wird, hat Freudenthaler den elterlichen Garten im Wald ausgewählt. Dort wird er mit seinen Band-Mitgliedern, die im entsprechenden Abstand voneinander musizieren, die Show am 1. Mai eröffnen.

Im Viertelstunden-Takt will Freudenthaler die anderen Stars aufs Instagram-Profil holen, mit ihnen plaudern und dann das Publikum über die Profile der Künstler gewissermaßen hineinlassen in deren Probenräume und Aufführungsorte. Los geht das Konzert ab 15 Uhr (bis 22 oder 23 Uhr) live über Instagram unter @fools.garden.official

Alle Künstler verzichten auf ihre Gage

Wegen anderer Verpflichtungen am 1. Mai hat eine Handvoll der Akteure einen Beitrag vorab eingespielt.

Für alle sei es eine Selbstverständlichkeit, ohne Honorar zu spielen, berichtet Freudenthaler in einer Pressekonferenz über Video. Ganz beeindruckt zeigt er sich von der „Bescheidenheit“ und der großen Kunst eines Kollegen, Eric Bazilian. „Für eine gute Sache“ spiele er sehr gerne, habe ihm Bazilian erklärt.

Den Songwriter, Gitarrist und Produzent von The Hooters bezeichnet Gerhard Baral, der neben Lara Bornheimer das digitale Event mit organisiert, „als Legende schlechthin“.

Große Not bei den Kulturschaffenden

Als er die Idee hatte, Musik in die Gärten und Balkone von Leuten zu bringen, die in diesen Tagen nicht auf Festivals gehen können, habe er nicht mit einem so großen Zulauf gerechnet, sagt Freudenthaler.

Jeder Zuschauer darf und soll spenden

Der 1. Mai als Tag der Arbeit sei der perfekte Termin dafür, ergänzt Lara Bornheimer mit Blick auf Künstler und Kulturschaffenden. Deren große Not werde in diesen Tagen völlig vergessen, ergänzt Baral. Dabei seien sie sicher noch sehr lange Zeit ohne Beschäftigung und damit ohne Geld. „Jeder, der zuguckt, darf und soll etwas spenden“, erklärt Freudenthaler. Das geht ab sofort über ein Spendenkonto. Auch nach dem 1. Mai kann noch Geld überwiesen werden. Bornheimer stellt auch die Möglichkeit eines Paypal-Pools in Aussicht. Man freue sich über jede kreative Idee. Das Geld soll bundesweit an verschiedene Projekte fließen.

Auftritte haben auch Schauspieler Jon Flemming Olsen, der unter anderem bekannt ist als Imbisswirt Ingo in Olli Dittrichs „Dittsche“, der amerikanische Singer-Songwriter Hobo Jim, laut Freudenthaler Weltrekordhalter im Dauerspielen, die Tatort-Kommissare Richy Müller und Elisabeth Brück sowie viele weitere. Ein Überraschungsgast ist außerdem geplant.

Spendenkonto

Rotary Hilfe e.V. Pforzheim, Kennwort

Fools Garden Festival „Kulturnothilfe“;

DE 90 6669 0000 0001 6331 01

Folgende Akteure haben zugesagt: Stoppok, Johnny Logan, Die Höhner, Alfons, Laith Al Deen, Pohlmann, Orange Blue, Jay Alexander, Ingo Oschmann, Rolf Stahlhoven, Tobias Künzel, Norman Keil, Christoph Sonntag, Guildo Horn, Richy Müller, Die Füenf, Julia Neigel, Victor Zinchuk, Sean Treacy Band, Reinhold Beckmann, Jon Flemming Olsen, Elisabeth Brück, Hobo Jim, Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle, Tom Beck, Joanna Suchon, Alexander Knappe, Eric Bazilian.