Pforzheimer Bürgermeister: „Die Zeit ist reif, wieder international für Aufsehen zu sorgen“

Anzeige

Nicht nur Oberbürgermeister Peter Boch entwickelt „Heißhunger auf die Ornamenta 24“. Die Vorbereitungen für die Entscheidung für eine zweite Ornamenta in der Goldstadt laufen auf Hochtouren. Schmuck, Design und Zukunft sollen im Mittelpunkt der Neuauflage der Ornamenta I von 1989 stehen.

Der Countdown läuft für die lange geplante Ornamenta II oder besser ausgedrückt „Ornamenta 2024“, wie es am Dienstag bei der ersten groß angelegten Informationsveranstaltung im Pforzheimer Reuchlinhaus heißt. Details dazu finden sich ab diesem Mittwoch auf der Homepage www.ornamenta-Pforzheim.de, die um 17 Uhr freigegeben werden soll.

Sie können auch am Donnerstag ab 19 Uhr im kleinen Saal des CongressCentrums bei einem Vortrag von Otto Jolias Stein aufscheinen und sollen insbesondere am kommenden Dienstag ab 19 Uhr bei einer Podiumsdiskussion im Osterfeld deutlich werden.

Am 17. Dezember fällt die Entscheidung

Das alles zielt zunächst darauf ab, die tatsächliche Entscheidung für eine zweite Ornamenta am 17. Dezember im Gemeinderat vorzubereiten. Es hat aber schon etwas von der Dramaturgie, die Thomas Hensel anklingen lässt, als er den gut 80 Leuten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Unterstützerkreisen die Relevanz des Projekts aufzeigt.

Ausgehend von einem Privatfernsehbeitrag, der Pforzheim kürzlich als sozialen Brennpunkt in die Ecke stellte, schlägt der Professor der hiesigen Hochschule einen Bogen zu den Möglichkeiten einer Ornamenta. Sie könne für die Stadt begeistern und bringe über Umwegrentabilität manchen Nutzen.

Weiter erläuterte er die Schritte, die in Projektteam und Lenkungskreis unter der Leitung von Kulturamtschefin Angelika Drescher dafür vorgeschlagen sind. Einer, der „Heißhunger auf die Ornamenta 24 entwickelte“ angesichts der Vorfreude und Lust bei den beteiligten Personen, ist nach eigenem Bekunden Oberbürgermeister Peter Boch.

Die Ornamenta als Investition in die Marke Pforzheim

„Die Zeit ist reif, wieder international für Aufsehen zu sorgen“, sagt er im Rückblick auf die Ornamenta I, die es 1989 ähnlich der Dokumenta in Kassel als im Fünfjahresrhythmus gedachten Aufschlag gab. Es kam bekanntlich anders.

Aber jetzt wäre der Rathauschef „sehr dafür, dass wir uns für die Ornamenta entscheiden“. Sie sei ein Symbol dafür, dass Pforzheim eine Stadt der Zukunft ist, wirke als Stadtentwicklungsprojekt und befördere Image, Kultur und Wirtschaft gleichermaßen.

Mehr zum Thema: Der gute Ruf von Made in Pforzheim

Finanziell betrachtet geht der OB von einer Investition in die Marke Pforzheim aus. Alles in allem würden vier Millionen Euro dafür angesetzt – 1,9 davon aus der Stadtkasse, der Rest von Sponsoren und möglichen Mitmachern. Denn Pforzheim will nicht allein auftreten und spricht entsprechend von der Ornamenta 2024 für Pforzheim und die Region Nordschwarzwald.

Starke Formate stehen im Fokus

Damit verbunden sind die Begriffe Schmuck, Design und Zukunft. Zusammen sollen sie zu einem Herz mit Strahlkraft weiter über die Region hinaus werden, skizziert Hensel. Was so über Pforzheim ausgesagt werden soll, können die Teilnehmer der Auftaktrunde in neun Kleingruppen erörtern.

Das dazu vorgegebene Fragenspektrum reicht von Stadtidentität über Zielgruppen, Ornamenta-Wunschpartner bis zu dem, was das Projekt an Bleibendem mit sich bringen soll, wie Moderatorin Yvonne Pröbstle von der Stuttgarter Agentur Kulturgold erläutert.

Die Quintessenz dieser Auseinandersetzung zusammen mit Eckpunkten, die während der Vorbereitung entwickelt wurden, steht laut Hensel für Wegmarken, aber nicht für Inhalte zur Ornamenta 2024. Ein Kuratorenteam werde auf dieser Grundlage „starke Formate und nicht kleine Feuerwerke, die verpuffen“ für die 100 Tage entwickeln, die idealerweise nachhaltig für eine Ornamenta 2029 wirken.