Pforzheimer Doduco gehört jetzt zur Edelmetallgruppe Saxonia

Anzeige

Besitzerwechsel bei Doduco im Altgefäll. Ab 30. Juni hat die Saxonia Gruppe das Sagen. Dies erfahren die rund 700 Mitarbeiter des Kontakte-Herstellers in Pforzheim und in Sinsheim am Dienstag.

„Das ist keine schlechte Nachricht“ für sie, urteilt Pforzheims IG Metall-Chefin Liane Papaioannou im Nachgang. Die Gewerkschaftssekretärin spricht aus Erfahrung: Das auf Edelmetall-Recycling und Edelmetallprodukte spezialisierte Unternehmen aus der Region Freiberg hat bereits eine Adresse in Pforzheim. Es hat vor einigen Jahren auch Wieland Edelmetalle gekauft.

Auch interessant: Pforzheimer Unternehmen im Corona-Einsatz

Neuer Sanierungstarifvertrag

Nun also Doduco. Dass das Pforzheimer Traditionsunternehmen auf den Markt kommt, war für Papaioannou „zu erwarten“. Zehn Jahre seien ein üblicher Rhythmus für Investmentfonds wie Tinicum Capital Partners II LP. Der Zeitpunkt der Veräußerung komme für die IGM dennoch überraschend. Sie hat gerade einen zum 1. Juni gültigen Sanierungstarifvertrag abgeschlossen für das Unternehmen, dessen Mitarbeiter derzeit alle in Kurzarbeit seien.

Dies sei ebenso wegen der wirtschaftlichen Situation notwendig geworden wie auf Betreiben der Banken als Voraussetzung für die weitere Edelmetallleihe. Doduco ist eines der größten silberverarbeitenden Unternehmen in der Region.

Auch interessant: Das Rheingold rieselt bei der ESG in Rheinstetten

Personalabbau ohne Entlassungen

Kernstücke des neuen Sanierungstarifvertrags sind laut Papaioannou eine Beschäftigungs- und Standortsicherung bis Juni 2023 sowie eine unbezahlte Arbeitszeitverlängerung um zweieinhalb Stunden oder wahlweise eine Entgeltkürzung. Weiter sei eine Fortsetzung des Personalabbaus über natürliche Fluktuation, Altersteilzeit sowie freiwilligen Rückzug über eine Transfergesellschaft vereinbart.

Dies betreffe neu etwa 80 Stellen. Weitere 19 Stellen stünden aus einem Interessensausgleich zur Disposition, der unter dem Eindruck des von der Firmenleitung seit 2019 angestrebten Personalabbaus vereinbart wurde.

Dem vorausgegangen war ein Geschäftsführerwechsel. Joachim Dittlloff übergab im August 2019 an Joachim Kreuzburg. „Ohne das aktuelle Management, deren schnelle Ergebnisse in allen Bereichen der Restrukturierung sowie der neuen Finanzstruktur, hätten wir den Vertrag über den Erwerb der Doduco Gruppe nicht abgeschlossen“, sagt dazu laut Pressemitteilung der geschäftsführende Saxonia-Gesellschafter Stefan Wolff.