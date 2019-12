Pforzheimer Gemeinderat vor Grundsatzentscheidung zur Ornamenta 2024

Anzeige

Grundsatzentscheidung im Gemeinderat: Nach einem Jahr Vorbereitungs- und Überzeugungsarbeit geht es darum, ob Pforzheim ein zweites Mal versucht, über eine international ausgerichtete, regelmäßige Ornamenta ein „Aushängeschild und Motor für die Weiterentwicklung“ der Stadt zu bekommen. Im Vorfeld der Sitzung am Dienstag, 17. Dezember, zeigte sich, dass etwa ein Drittel der Stadträte das Vorhaben mit Skepsis beurteilt.

Unter anderem wird Konzeptlosigkeit beklagt und Vertagung beantragt. Dies nun wiederum greift genau in das Grundlagenpapier ein, das als „Leitschnur“ künftigen Kuratoren an die Hand gegeben werden soll, die Ornamenta jeweils neu ausrichten.

Was war

1989 war der große erste Aufschlag zur angestrebten Ornamenta-Stadt Pforzheim. Die Goldstadt konzentrierte sich international ausgerichtet auf die Traditionsindustrie, zeigte Werke von 222 Künstlerinnen und Künstlern aus 23 Ländern. Auch unter dem Eindruck von Bedeutungsverlust durch die Strukturkrise in der Uhren- und Schmuckbranche sollte Pforzheim im fünfjährigen Rhythmus mit der ganzen Kompetenz in Sachen Gold, Silber und anderen Edelmetallen ganz groß rauskommen mit einer Weltausstellung zeitgenössischer Schmuckkunst.

Wieso nicht früher?

Die Idee mit dem ganz großen Auftritt alle fünf Jahre nach dem Vorbild der Documenta-Stadt Kassel ging nicht zuletzt in der Krise der Uhren- und Schmuckindustrie unter, der etwas entgegengesetzt werden sollte. Dass damit die Vorstellung nicht vom Tisch war, zeigte 2017 das Jubiläum 250 Jahre Schmuck- und Uhrenindustrie. Die Feierlichkeiten sollten die Grundlagen für einen zweiten Start zu einer regelmäßigen Ornamenta ab 2022 werden, wurden es aber nicht.

Damals wurde aufgegriffen, dass in Pforzheim heutzutage weit mehr Geld mit Produkten verdient wird, die mit dem Wissen aus der großen Zeit von Uhren und Schmuck entwickelt wurden, aber nichts mehr mit Preziosen zu tun haben. Dies sollte deutlich werden: Die Präzisionsindustrie rückte neben Design als weiterer Ornamenta-Schwerpunkt in den Fokus.

Was soll kommen?

Die neue Ornamenta soll immer wieder „ein Ereignis, ein Augenschmaus, ein Denkansatz“ sein, schreibt das Kulturamt. Unter dem Titel „Schmuck, Design, Zukunft“ wollen Projektteam und Lenkungskreis einen Bogen schlagen von der Traditionsindustrie in Pforzheim und der Region zu dem, was daraus wurde sowie neuen Entwicklungen und Ideen unter dem Eindruck gesellschaftlicher Herausforderungen.

Wer macht’s?

So der Gemeinderat zustimmt, will die Stadtverwaltung im Frühjahr eine Ornamenta-Gesellschaft gründen und ein Verfahren für die Kuratorenfindung vorlegen. An der Ausarbeitung des Grundlagenpapiers für die Ausgestaltung einer Ornamenta waren Hochschule, Kulturrat, Förderverein Ornamenta, alle Kultureinrichtungen der Stadt, mögliche Sponsoren und Vertreter von Wirtschaft und Region beteiligt.

Was bringt’s?

Ziel ist, Pforzheim als Ornamenta-Stadt bekannt zu machen. Mit dieser „Dachmarken-Strategie“ verbinden die Verantwortlichen einen Imagewandel. Es werde in eine höhere Attraktivität als Standortsicherung investiert. Überdies sei mit einer hohen Umwegrentabilität zu rechnen: Jeder investierte Euro soll dazu führen, dass ein Vielfaches davon in der Stadt bleibt.

Es wird in Aussicht gestellt, dass eine Ornamenta Bewohner hält, Touristen bringt, Arbeitsplätze sichert und Pforzheims Ruf verbessert. Außerdem steht auch Handfestes zur Stadtentwicklung im Raum, wenn über den Kohlenbunker in der Oststadt oder über das Victor-Rehm-Gebäude an der Enz als neu zu entwickelnde Veranstaltungsorte nachgedacht wird.

Wer bezahlt?

Für eine Ornamenta 2024 setzt die Stadtverwaltung ein Budget von vier Millionen Euro an. Davon sollen 2,1 Millionen über Förderer und Sponsoren in die Kasse kommen. Die ersten 25 000 Euro sind ab Juli 2020 für die Kuratorenverpflichtung eingeplant sowie eine noch zu gründende Ornamenta-Gesellschaft zum 1. Januar 2021.

In den Jahren 2021 und 2022 rechnet die Stadt mit jeweils 355 000 Euro für Personal, Räume, Werbung und Konzeption. Ab 2023 geht es dann mit zunächst einer Million Euro sowie 2,2 Millionen Euro für 2024 in die Vollen mit Ausstellungen, Designprojekten und der Förderung von Kulturvorhaben.