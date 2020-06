Pforzheimer Grillplätze sind wieder geöffnet

Anzeige

Dem Angrillen auf den öffentlichen Anlagen in Pforzheim steht nicht mehr Corona, aber das Wetter entgegen. Zum Saisonstart machen nur vereinzelt Wanderer und Radler Station. Alle anderen setzen auf den Wetterumschwung an diesem Wochenende.

Schweinerücken, Putensteaks, Blade Steaks, wie sie in den USA üblich sind: Einer spontanen Party mit heißen Kohlen auf den frisch eröffneten öffentlichen Grillwiesen der Stadt steht nichts entgegen. Aber das Fleisch im Automaten bei Metzger Zorn findet wenig Freunde an diesem Feiertag. Zur besten Mittagszeit hat es 15 Grad.

Selbst Hartgesottene verschieben den Saisonstart

In der Nacht davor versinken die Leute mit ihren Schuhen in den Auenlagen an Nagold und Enz als wären es Pfützen. Auch hartgesottene Freunde des geselligen Miteinanders am offenen Feuer lassen die Gelegenheit aus, endlich wieder draußen in der freien Natur zu sitzen und gemeinsam ein Bierchen oder auch eine Brause zu zischen.

Die Wanderer und Radler, die kurz nach 12 Uhr am Breiten Wasen vorbeikommen, sehen dennoch ein einsames Feuerchen qualmen. „Nein“, die Familie aus Bretten, die später bei 17 Grad und etwas Sonne an der Stelle ihren Ausflug ins Grüne mit einem Picknick beendet, hat den Gluthaufen nicht aufgeschichtet.

Sie ist nicht auf Grillen eingestellt. Bei Regen hätten die Eltern ihre beiden Kinder ins Heck ihres Autos gesetzt, das als einziges auf dem Parkplatz steht, und dort ihren Proviant ausgepackt, erzählen sie.

Die kleine Gruppe sieht nicht mehr, dass da eine „Aufgabe“ verbrennt. Irgendeiner von etwa zehn jungen Leuten sollte einen „Argumentationsgang“ skizzieren. Der Rest der Prüfungsunterlagen ist Asche, die da ins Feuer geworfen werden, bevor Ausflügler den Grillplatz passieren.

Gemächlicher Einstieg für die Reinigungstrupps

Ein Reinigungstrupp beobachtet die Szene in den Morgenstunden. Ansonsten erleben die acht Männer der Firma Lohe Gebäudedienste einen Corona-bedingt späten, aber gemächlichen Saisonauftakt auf den Grillwiesen der Stadt. Der Breite Wasen wirkt nahezu unberührt.

Auch auf den Stegwiesen etwas weiter oben im Würmtal und auf den Ditzelswiesen in Dillweißenstein gibt es weder Verpackungen, noch Flaschen, Scherben oder wilden Müll einzusammeln. Die zwei Abfalleimer pro Feuerstelle sind fast alle leer, jeweils vier Toiletten fast unbenutzt.

Lauschig 24 Grad zum Angrillen

„Es konnte zu keinem Zeitpunkt jemand festgestellt werden, der im Begriff war zu Grillen oder die Grillplätze anderweitig nutzen wollte“, bilanziert denn auch die Polizei nach ihrer Kontrollfahrt.

Sie überprüft am frühen Nachmittag weisungsgemäß, ob auf den Anlagen alles Corona-gemäß läuft. Das wird sie auch an diesem Freitag tun, wenn aller Voraussicht nach lauschige 24 Grad zu einem Angrillen nach Maß einladen.

Mitarbeiter der Technischen Dienste haben viel dafür getan, diesem Saisonstart eine einladende Atmosphäre zu verleihen. Das Gras ist frisch gemäht, die Sitzplätze sind aufgearbeitet und wirken sauber und frisch, kein Zivilisationsrest trübt das Auge als dann doch für kurze Momente die Sonne durch die immer noch dichten Wolken blinzelt.

Ein Engländer wäre entzückt, bei dieser Witterung auf nahezu unberührten Grillwiesen einsam einen Maiskolben über ein Feuerchen zu halten.

Männer kaufen richtig große Fleischstücke

Die Gelegenheit ist vorbei. Mit diesem Wochenende rücken wieder die Kühlboxen an und mit ihnen alles, was Gaumen und Magen erfreuen könnte. Metzger und Gemüsehändler spüren die mit der Sonne ausbrechende Grill-Lust sofort. „Wenn Männer einkaufen, dann gehen so richtig große Fleischstücke über die Theke“, weiß man bei Zorn in der Nordstadt aus Erfahrung.

Und für alle, die spontan das gesellige Miteinander am kleinen Feuerchen wollen, gibt es dann ja auch noch den Automaten mit all den traditionellen und all den dem Zeitgeist geschuldeten Fleischegenüssen für ein großstadtgeprägtes Naturerlebnis.