Bäderkrise in Pforzheim: Lösung wird für Dienstag erwartet

Selten wurde eine Gemeinderatssitzung so sehr in Pforzheim herbeigesehnt wie die Bäder-Sondersitzung an diesem Dienstag ab 16 Uhr. Vertreter der Schwimmvereine haben sich angekündigt, erwarten wie berichtet endlich eine Einigung – und die Chancen sind groß, dass sich die Anreise lohnt.

Die Vorlage, so erklärte Bäderchef Lutz Schwaigert, entspreche den Signalen, die die Verwaltung aus dem Gemeinderat bekommen habe. „Ich würde mir wünschen, dass wir einen Beschluss bekommen, mit dem wir loslegen können“, sagte Schwaigert.

Allerdings räumte er auch ein, mit den Neubauten von Emma-Jaeger-Bad und Huchenfelder Bad für 36,5 Millionen Euro plus Sanierung des Fritz-Erler-Bads für weitere acht Millionen ein Finanzierungsdefizit von sechs bis zehn Millionen Euro zu haben – weshalb das Regierungspräsidium in Karlsruhe den Plan wieder kassieren könnte, und sei es mitten in den Bauarbeiten des Emma. „Da bin ich mir aber sicher, dass wir eine Lösung finden würden.“ Zumindest sei Eile geboten, auch weil die Preise im Bau steigen.

Innerhalb des Gemeinderats scheint es wenig Widerstand gegen Schwaigerts Pläne zu geben. Die CDU stellt sich hinter den Vorschlag der Verwaltung. „Wir wollen nicht die Bremsklötze sein“, sagte Fraktionsvorsitzende Marianne Engeser. Dabei sei man nach wie vor für die Kombibad-Lösung am Wartberg über Investoren.

Im Raum steht ein Last-Minute-Antrag zusammen mit SPD und Bäderfraktion (FDP, FW/UB/LED), um hier noch „einen klaren Impuls“ zu setzen. Die Verwaltung solle motiviert werden, das Kombibad weiter zu verfolgen. Bei der SPD hatte sich Stimmenkönig Uwe Hück bereits positiv zur Abstimmung geäußert.

Fraktionschefs geben sich optimistisch vor der Bäder-Sitzung

„Ich hoffe sehr, dass der Gemeinderat zu einer Entscheidung kommt“, sagte Hans-Ulrich Rülke (FDP), Chef der Groß-Fraktion. Wichtig sei ihm, dass die Verwaltung „diesmal auch umsetzt, was der Gemeinderat beschlossen hat“.

Dass man damit von der Maximalforderung abrückt, alle Bäder zu sanieren, das bringt Rülke ein Kompliment vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen Liste Axel Baumbusch ein. „Dem muss man Respekt zollen. Alle müssen etwas schlucken.“ Zwar traf man sich fraktionsintern noch am Montagabend zu einer Sitzung, er selbst könne sich aber ein „Ja“ vorstellen.

Bündnis-Grüne und AfD sind unentschlossen

Noch nicht entschieden sind die Bündnis-Grünen um den Fraktionsvorsitzenden Felix Herkens. Grundsätzlich wolle man ebenfalls, dass die Bauarbeiten gerade am Emma so schnell wie möglich beginnen.

Allerdings habe man Fragen zu den gestiegenen Kosten beim Huchenfelder Bad. Teils positive Signale kommen auch von der AfD. Zwar wolle der Fraktionsvorsitzende Bernd Grimmer einer internen Sitzung nicht vorgreifen. „Ich gehe aber davon aus, dass wir den Bäderbeschluss mittragen“, so Grimmer – den Wartberg-Antrag sieht er kritisch.