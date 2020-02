Pforzheimer Innenstadtentwicklung könnte am Baurecht scheitern

Anzeige

Kippt das millionenschwere Pforzheimer Bauprojekt Innenstadt-Ost auf der Zielgeraden? Im Planungausschuss deutet sich eine Pattsituation an, es sei denn der OB leitet die Sitzung zu der seit 2012 geplanten 100-Millionen-Investition.

Nach einer Kurier-Umfrage wollen sechs von zwölf Mitgliedern des Planungsausschusses am 4. März gegen die Offenlage des Bebauungsplans Innenstadt-Ost stimmen.

Das kann reichen, um zwölf Jahre Arbeit sowie zahllose Beschlüsse des Gemeinderats zunichte zu machen, das notariell festgeschriebene 100-Millionen-Projekt mit zwei Kindergärten, einem Hotel, Geschäften und Verwaltungsfläche von Investor Ten Brinke auszubremsen und Schadensersatzklagen heraufzubeschwören.

„Bei Stimmengleichheit ist das Projekt abgelehnt“, bestätigt Pforzheims Justiziar Detlef Wagner. Das gilt allerdings nur, wenn Bürgermeisterin Sibylle Schüssler die Sitzung leitet. Würde Oberbürgermeister Peter Boch statt ihrer über Entwurf und Offenlage abstimmen lassen, reicht kein Patt. Der Rathauschef hat im Gegensatz zu den Dezernenten ein Stimmrecht, was natürlich auch in den Ausschüssen gilt.

Es wird nichts dem Zufall überlassen

Entschieden ist zwar noch nichts, heißt es im Rathaus, aber man darf davon ausgehen, dass dort nichts dem Zufall überlassen wird in Sachen Innenstadtentwicklung. Eine der möglichen Reaktionen auf ein Nein im Planungsausschuss könnte sein, „dass der Gemeinderat nochmal entscheiden muss“, erläutert Wagner. Schließlich würde über einen ansonsten allenfalls formal bedeutsamen Schritt im Baurechtsverfahren eine ganze Reihe von Entscheidungen für die Entwicklung des Rathaus-Schlossberg-Areals ausgehebelt.

Das starre Beharren auf dem Status quo ist keine Option Marianne Engeser, Fraktionsvorsitzende der CDU

Weiterhin Interesse am Fortgang des Verfahrens haben SPD, CDU, Grüne Liste, Bündnisgrüne und Junge Liste. „Das starre Beharren auf dem Status quo ist keine Option“, sagt beispielsweise die Chefin der Unionsfraktion, Marianne Engeser in Richtung Großfraktion, AfD, WiP und Bürgerliste. Brächten die Genannten den Bebauungsplan und damit die vier Neubauten entlang von Deimlingstraße sowie nördlich der Östlichen tatsächlich zu Fall, „wäre das ein schlechtes Signal für Pforzheim“.

Das ist keine Gemütsentscheidung Ralf Fuhrmann, Fraktionsgeschäftsführer der SPd

„Das ist nicht nur eine Gemütsentscheidung, man muss auch die Konsequenzen sehen, den Schaden für die Stadt“, sagt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Ralf Fuhrmann und meint damit nicht nur unmittelbare Schadensersatzforderungen. Er befürchtet gleich Engeser verbrannte Erde für ein Investorenengagement, würde Ten Brinke jetzt verprellt.

Mit einem Appell an die Vernunft verbindet Emre Nazli von der Grünen Liste seinen Hinweis, er zahle lieber für etwas, das umgesetzt wird, als für ein Nichts, also die mutmaßlichen Kosten eines Vertragsbruchs. Es ist laut Wagner zwar keine Vertragsstrafe mit Ten Brinke vereinbart. Über das am 27. Februar 2019 in Würzburg bei Notar Hans-Ulrich Sorge unterschriebene Abkommen hinaus, kann aber ein enormer Aufwand geltend gemacht werden.

Investor hatte sechs Mitbewerber in einem wettbewerblichen Dialogverfahren ab 2015

Der Investor engagiert sich seit August 2015 für das Pforzheimer Großvorhaben. Dazu gehört unter anderem ein verhandlungsintensives wettbewerbliches Dialogverfahren mit sechs Mitbewerbern. Sollte die Stadt jetzt, fünf Jahre später, zurückziehen, muss sie mit Schadensersatzforderungen rechnen.

„Grundsätzliche Überzeugungen“ stellen dem Gegner wie Bernd Grimmer von der AfD entgegen. „Es hat sich nichts geändert“, sagt auch Janis Wiskandt für die Bäderfraktion.

Deren Vorsitzender Hans-Ulrich Rülke klagt seit Ende November vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe dagegen, dass die Stadt Pforzheim ein Bürgerbegehren gegen die Innenstadt-Ost abgelehnt hat. Bis 2. März muss dazu eine Klagebegründung vorliegen. Bislang ist in dieser Hinsicht noch nichts geschehen, so bestätigt das Verwaltungsgericht. Das komme allerdings häufiger vor, da die beauftragten Anwälte zunächst Akteneinsicht brauchen. Ein Fristverlängerung könne beantragt werden.