Pforzheimer Jugendgemeinderat richtet PF-WLAN nun auch am Waisenhausplatz ein

Einen Monat nach dem Neustart des öffentlich zugänglichen und kostenfreien WLANs in Pforzheim haben Stadt und Jugendgemeinderat am Waisenhausplatz einen neuen Standort eingerichtet, zusätzlich zum ZOB und Leopoldplatz. Dabei soll es nicht bleiben.

Die Smart City Pforzheim, das Prestigeprojekt von Oberbürgermeister Peter Boch, schreitet voran. Diesmal geschieht dies vor allem durch die Hilfe der jüngsten Politiker im Stadtgebiet: dem Jugendgemeinderat. Der hat mit seinen Mitteln einen weiteren Standort für kostenfreies WLAN am Waisenhausplatz eröffnet. Für drei Jahre wollen die Jungpolitiker die Erschließung und den Betrieb dort übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Pforzheim.

Im Dezember startete PF-WLAN nach drei Montagen Funkloch

Bereits im Dezember hatten Stadt und Stadtwerke das generelle Pforzheim-WLAN an ZOB und Leopoldplatz wieder ans Netz gebracht, nach über dreimonatigem Funkloch (wir berichteten ausführlich). Nun hat der Jugendgemeinderat mit einem eigenen Projekt nachgelegt. 9.000 Euro standen im Vorfeld an Kosten im Raum. Wie die Stadt mitteilt, stehe wie auch an ZOB und Leo eine Geschwindigkeit von 600 Mbit pro Sekunde zur Verfügung, ohne Begrenzung des Datenvolumens.

Die technische Infrastruktur stellt das Theater Pforzheim bereit, die Stadtwerke begleiten das Projekt. Ebenfalls engagiert ist der Verein PF-WLAN Pforzheim., das Projekt wird vom EU-Programm „Wifi4EU“ gefördert.

Jugendgemeinderat drückte aufs Tempo

„PF-WLAN ist für den Jugendgemeinderat und vor allem für mich ein Herzensthema, da ein funktionierendes, kostenloses und öffentliches WLAN gerade für die junge Generation einen großen Mehrwert in der Stadt bietet“, sagt der Vorsitzende des Jugendgemeinderats, Paul Jenisch. Er wünsche sich allerdings auch, dass der Ausbau von PF-WLAN in den kommenden Jahren von der Stadt weitergeführt wird.

Denn wenngleich Boch die Smart City zu seinem Thema erklärt hat – die jungen Räte drückten immer wieder aufs Tempo. Nun sucht Boch den Schulterschluss. Er freue sich sehr über die Unterstützung des Jugendgemeinderats und bedanke sich ganz herzlich für das Engagement. „Ein zuverlässiges und kostenloses WLAN-Angebot erhöht die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt und trägt zu ihrer Attraktivität bei.“

Jungpolitiker wollen PF-WLAN ausbauen

Und so klingt es dann auch ein wenig zahm, was die weiteren an dem Projekt beteiligten Jugendgemeinderäte zum Fortschritt des Projekts mitteilen. Adrian Lind spricht von einem „entscheidenden Schritt in die digitalisierte Zukunft unserer Stadt”. Und Rico Edelmann freut sich, „dass wir zur Digitalisierung unserer Stadt einen großen Teil beitragen dürfen. Es darf nun aber nicht Schluss sein, das Thema Smart City muss weiter voran getrieben werden.“

Weitere Standorte für PF-WLAN in Planung

Als ein nächster WLAN-Standort wird laut Stadt innerhalb des ersten Quartals die Erschließung des Marktplatzes folgen. Bis Mitte des Jahres sollen darüber hinaus Fußgängerzone und das Areal am Blumenhof mit PF-WLAN ausgestattet werden. Die Versorgung an weiteren Standorten ist dem Digitalisierungsbeauftragten Kevin Lindauer zufolge geplant.