Unter dem glänzenden Gewand des 48. Goldenen Weihnachtsmarkts Pforzheim versammeln sich in diesem Jahr passend genau 48 Stände. Bei Glühwein und gebrannten Mandeln können sich die Besucher ein paar warme Gedanken darüber machen, welchen Stand sie am schönsten finden. Und wenn sie am großen Weihnachts-Voting des Pforzheimer Kuriers teilnehmen, können sie dabei sogar ein Weckglas mit Backförmchen für ihre persönliche Weihnachtsbäckerei gewinnen.

Wählen können die Besucher den „Schönsten Stand des Pforzheimer Weihnachtsmarktes“ nicht nur online auf bnn.de/pforzheimer-weihnachtsmarkt . Wenn der Favorit nach einem Gang über den Weihnachtsmarkt gefunden ist, liegen Wahlzettel auch vor Ort und in der Geschäftsstelle des Pforzheimer Kuriers in der Westlichen Karl-Friedrich Straße 24 bereit. In einem Video erkundet Kurier-Redakteur Philipp Fess, was der Pforzheimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zu bieten hat.