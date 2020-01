Pforzheimer Panoramasaal ist als neue Hochzeits-Location bei Paaren beliebt

Anzeige

Schnapszahlen sind beliebt bei Heiratswilligen, die Aussicht auf eine Top-Location stellt sie aber deutlich in den Schatten in diesem Jahr in Pforzheim. Das wird am Freitag, 17. Juli, einen neuen Zauber in die Sparkasse am Pforzheimer Leo bringen.

Fünf Paare haben am frühestmöglichen Anmeldetag in der vergangenen Woche den Panoramasaal im Sparkassenturm für ihr großes Versprechen gebucht. Möglich sind deutlich mehr.

Vier Sondertrauorte hat das Pforzheimer Standesamt

Der Reis- und Rosenregen, der jetzt aller Voraussicht nach in Pforzheims höchstem Stadthaus losbricht, fällt indirekt also auch als Glücksbringer auf Standesamtschefin Sibille Seemann und ihr Team. Der nunmehr vierte Trauort außerhalb von Rathaus und Ortsverwaltungen kommt ebenso an wie die drei anderen Sondertrauorte.

Frühe Anfrage ist nötig

Bislang können Paare in den Sommermonaten im Reuchlinhaus, in der zum Stadtmuseum in Brötzingen gehörenden St. Martins-Kirche sowie in der Flößerstube im Goldenen Anker in Dillweißenstein heiraten. Sie müssen nur früh genug anfragen und die Termine müssen passen: Im Sparkassenturm ist Heiraten beispielsweise nur am bereits erwähnten 17. Juli und am 19. Juni möglich. Beim früheren Termin gibt es noch ziemlich viel Auswahl. Es ist erst ein Paar gebucht.

Für den 20.02.2020 öffnet das Standesamt sogar am Donnerstag

Anders sieht es natürlich am 20.02.2020 aus. Das Standesamt hat vorausschauend extra die Abläufe verändert, damit die Zahlenabfolge für Paare zumindest Möglichkeit bekommt, die erhoffte magische Wirkung zu entfalten.

Donnerstage sind normalerweise nicht für Trauungen vorgesehen. Angesichts des üblichen Runs auf Schnapszahlen gibt es für den 20.02.2020 natürlich eine Ausnahme. Vormittags kann geheiratet werden. Sechs Paare sind für den Termin bereits gemeldet. Da zwei davon sich allerdings in Büchenbronn versprechen, ihr Leben miteinander zu verbringen, gibt es in Pforzheim noch zwei offene Termine.

Schnelligkeit und Papiere müssen vorhanden sein

Schnelligkeit siegt, reicht allerdings nicht allein, um eine der beiden noch freien halben Stunden am 20.02.2020 zu bekommen. Voraussetzung für eine Heirat ist, dass die Papiere stimmen und vollständig vorliegen, erläutert Seemann. Bei komplizierten Biografien oder einem Partner aus dem Ausland kann es schon vorkommen, dass hier selbst das halbe Jahr gesprengt wird, das das Standesamt als frühestmögliche Anmeldung vorgibt.