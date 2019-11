Kinderporno-Prozess gegen Pforzheimer startet – Sagt FBI-Agent aus?

Anzeige

Ein 43 Jahre alter Pforzheimer soll im Darknet eine Plattform betrieben haben, auf der insgesamt 33 Mitglieder kinder- und jugendpornografische Bilder ausgetauscht haben. Seit diesem Montag muss sich der Mann dafür vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten, wie die Staatsanwaltschaft Mannheim mitgeteilt hat.

Der Prozess findet in den Räumen des Amtsgerichts Pforzheim statt. Geladen wird womöglich auch ein Special Agent des FBI. Denn die Identifizierung des Angeklagten war auch dank einer internationalen Kooperation mit den USA möglich geworden.

Der 43-Jährige selbst machte vor Gericht bisher keine Angaben zu seiner Person. Laut Anklageschrift soll er kinderporngrafisches Material ein- und zur Verfügung gestellt haben.

Geheime Plattform mit Abstimmung der Mitglieder

Der Zugang zu der Plattform war nur mit einer Schlüsseldatei im Browser möglich, wie am Montag bekannt wurde. Die Mitglieder stimmten darüber ab, wer diese Datei erhielt.

Federführend bei der Anklage ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Cybercrime in Mannheim. Sie stützt ihre Argumentation gegen den Pforzheimer auf „jahrelange aufwendige Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt“.

Verhaftung im März in Pforzheim sorgte für Aufsehen

Die Festnahme des 43-Jährigen am 19. März durch Beamte des Bundeskriminalamts hatte in Pforzheim für Aufsehen gesorgt. „Es war früher Dienstagabend, als Nachbarn hören, wie eine Tür zu Bruch geht“, hieß es damals in unserer Berichterstattung. Die Ermittler verschafften sich gewaltsam und maskiert Zutritt zur Erdgeschosswohnung des 43-Jährigen.

Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der nächste Verhandlungstermin ist am 2. Dezember.