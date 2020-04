Pforzheimer Suppenküche bietet während Corona-Pandemie Essen zum Mitnehmen an

Anzeige

Hungern muss in Corona-Zeiten niemand in Pforzheim. Die Tafelläden sind geöffnet, auch die Suppenküche bietet an drei Tagen die Woche eine warme Mahlzeit für den kleinen Geldbeutel. Allerdings nur zum Mitnehmen. Dazu gibt es private Initiativen, wie die von Ylmaz Koyuncu.

Das Gerücht, wonach die Suppenküche wegen Corona geschlossen haben soll, hatte sich einige Tage in der Stadt gehalten. Doch dann setzte sich die gute Nachricht per Mundpropaganda durch: In der Kiehnlestraße 10 wird weiterhin Essen ausgegeben, allerdings nur zum Mitnehmen. Besucher bekommen dreimal wöchentlich eine frisch gekochte Mahlzeit.

Eine frisch gekochte warme Mahlzeit

An diesem Tag gibt es Spaghetti Bolognese, dazu ein Brötchen und ein süßes Stück für nur 50 Cent. „Das ist ja noch warm“, freut sich ein Mann mit Rucksack. Er ist obdachlos. Auf seine Bitte reicht ihm die ehrenamtliche Helferin Gaby Schulz einen Löffel. Wo er schläft? „Unterschiedlich“, sagt er nur. Er will weiter, bevor das Essen kalt wird.

Wir weisen niemanden ab Caritas-Direktor Frank-Johannes Lemke

Das Geld für das preiswerte Angebot sei gesichert, versichert Caritas-Direktor Frank-Johannes Lemke. Getragen wird es über den von Caritas und Diakonie gegründeten Verein der Vesperkirche. Bei beiden Wohlfahrtsverbänden erhalten Bedürftige in der Not auch Einkaufsgutscheine für einen der Discounter. „Wir weisen niemanden ab“, erklärt Lemke.

Vielen Menschen fehlt jetzt die Ansprache

Sylvia Uhlig, die bei der Diakonie die Beratungsstelle Hilfen im Alter leitet, hilft regelmäßig in der Suppenküche mit. Sie hält auch jetzt übers Telefon Kontakt zur Kundschaft, die wegen der Pandemie aufs gewohnte Zusammensitzen im großen Speiseraum verzichten muss.

Eine 84-jährige Griechin konnte sie bislang nicht erreichen. „Ich wollte wissen, wie es ihr geht.“ Die alte Frau sei oft in der Stadt unterwegs und versuche Desinfektionsmittel oder Mundschutz zu bekommen für ihre in Griechenland lebenden Kinder, die noch schlechter dran seien als die Menschen hier. „Viele Menschen brauchen Ansprache“, erklärt Uhlig.

Schwätzchen wird notgedrungen auf die Straße verlegt

Das ist an diesem Mittag auch draußen vor der Suppenküche zu spüren, wo sich wegen des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands eine kleine Schlange gebildet hat. Erna Rittmann und Veronika Lermig haben ihre Essenspakete erhalten. Weil der gemütliche Plausch am Mittagstisch ausfallen muss, halten sie ihr Schwätzchen auf der Straße.

Man wird verrückt, wenn man nur zuhause hockt

„Hier trifft man wenigstens Leute“, sagt die 71-jährige Lermig. „Man wird ja verrückt, wenn man nur zuhause hockt.“ Dunja P., die ihren vollständigen Namen nicht nennen möchte, leidet in dieser Zeit der Einschränkungen besonders. Die 47-Jährige lebt allein und ist nach gescheiterten Haluxoperationen erwerbsunfähig. „Ich bin körperlich kaputt, und jetzt kommt auch die Psyche dazu“, sagt sie. „Es ist noch schwieriger, wenn man nicht unter Leute darf.“ Die Suppenküche ist ihre einzige Anlaufstelle. Hier trifft sie auch Thomas L., einen guten Freund, wenn auch nur draußen und auf Distanz.

Keine Probleme mit dem durch Corona erzwungenen Alleinsein hat ein anderer Suppenküchengast: „Ich habe genügend Bücher und CDs, kann fernsehen und Radio hören“, sagt Thomas Kreuz, ein 65-jähriger Rentner, der auch allein lebt.

Verkürzte Öffnungszeiten von 11 bis 13 Uhr

Die Suppenküche hat derzeit verkürzte Ausgabezeiten von 11 bis 13 Uhr. Kurz nach 12 Uhr hat Gaby Schulz, die an diesem Donnerstag zusammen mit einem Koch und einem weiteren Ehrenamtlichen arbeitet, rund 60 Essen ausgegeben. Auch während Corona grassiert, muss in Pforzheim niemand verhungern. Die Tafelläden sind ebenfalls geöffnet. „Es dürfen immer nur drei Personen rein“, erklärt Thomas Murphy vom städtischen Beschäftigungsträger GBE die neuen Spielregeln.

Wie andernorts gib es in Pforzheim auf Initiative zweier Frauen einen „Gabenzaun“. An einem Zaun an der Enz hinter dem Stadttheater können Spender Tüten gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikel hängen.

In der Leopoldstraße betreibt Ylmaz Koyuncu seit drei bis vier Wochen mit seiner Tochter „Damlas’s Backstub“. Dort bietet er Bedürftigen kostenlos Suppe an – er kocht vier Sorten mit Brot. Er wollte etwas Gutes tun und helfen, sagt er, insbesondere seit dem die Corona-Krise startete. An seinem neuen Standort sieht er viele Menschen, von denen er weiß, dass sie kein Dach über dem Kopf haben. „Die Leute kommen morgens, mittags, abends. Manche schämen sich.“