Pforzheimer Dieter Stöckel bekommt Wirtschaftsmedaille

Die Kompetenz der Pforzheimer Präzisionsindustrie und die Weitsicht von Dieter Stöckel sind von unschätzbarem Wert für die Region Pforzheim. Der Mann hat zusammen mit dem Traditionsunternehmen G.Rau das Memory-Metall Nitinol groß gemacht. Es ist der Grundstoff für Stents und andere medizinische Technik. Dies würdigte das Land Baden-Württemberg am Mittwochabend mit der Verleihung der Wirtschaftsmedaille.

Pforzheim wäre um einiges ärmer, gäbe es Dieter Stöckel nicht. Der Mann, der am Hebel-Gymnasium Abitur machte und 1969 nach dem Studium bei G.Rau als Entwicklungsingenieur begann, brachte einen Stoff in die Stadt, der sich zu einem Arbeitsplatzwunder entwickelte.

Für diese „unternehmerische Leistung sowie zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft“ überreichte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut dem in Meersburg lebenden Pforzheimer am Mittwochabend im Stuttgarter Neuen Schloss eine Landeswirtschaftmedaille. Insgesamt wurden fünf Frauen und zehn Männer auf diese Weise gewürdigt, darunter auch Dietmar Bichler aus Wiernsheim, der die Bertrandt AG in Ehningen zu einem Global Player machte.

Nitinol bringt Arbeit für 1800 Leute

Im Zentrum der Leistungen, für die Stöckel jetzt die Landesauszeichnung bekam, steht das sehr biegsame und wärmesensible Gedächtnismetall Nitinol. Der 76-Jährige wurde früh, Mitte der 70er-Jahre, darauf aufmerksam. Er beschäftigte sich damit zunächst bei G.Rau und wechselte dann mit seinem bisherigen Arbeitgeber als Präzisionsrohr-Spezialist an der Seite ab 1985 zur der Firma Rachem nach San Francisco. Dies sowie Stöckels Entschluss, über sein 1990 gegründetes Start-up-Unternehmen Nitinol Devices & Components Inc. mittels Lasertechnik Stents zu fertigen, sorgte dafür, dass das Metall heute in der Region rund 1 800 Menschen ein Einkommen bringt.

Pforzheim ist weltgrößtes Verarbeitungszentrum

Stöckel wurde – stets in enger Zusammenarbeit mit G.Rau – zu einem Motor der Medizintechnik im Raum Pforzheim. Allem voran führte die G.Rau-Ausgründung Admedes dazu, dass Pforzheim sich zu einer Art Synonym für Perfektion in Sachen Blutgefäßstützen aus Nitinol entwickelte.

„Die Stadt ist heute das weltweit größte Verarbeitungszentrum für die Formgedächtnislegierung Nitinol“, schreibt G. Rau. Allein bei der Tochter Admedes sind 750 Mitarbeiter damit beschäftigt. Es werden Herzklappenrahmen, Blutfilter, Blutpumpengehäuse sowie Miniatur-Implantate für Neuroanwendungen im Gehirn produziert. Weitere mit dem Spezialmetall verbundene Arbeitsplätze entstanden bei den Firmen Acandis, Medicut, Vascotube, Angiomed, Optimed, R.T.M. und endosmart.

Entwickler der erste Stunden leitet heute Verwaltungsrat von G.Rau

Natürlich produziert auch G. Rau selbst weiter Spitzenprodukte aus der Nickel-Titan-Legierung, für die der Name Nitinol steht. Alle Tochterfirmen eingerechnet erwirtschaften nach Unternehmensangaben inzwischen 1 100 Mitarbeiter 70 Prozent des Jahresumsatzes von aktuell 210 Millionen Euro im medizintechnischen Bereich.

„Professor Stöckel hat als Entwickler der ersten Stunde, Initiator, Ideengeber sowie Mitbegründer von zahlreichen Produktideen und Fertigungstechnologien entscheidend zum Erfolg und zur Unternehmensentwicklung der G.Rau-Gruppe beigetragen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Axel Pfrommer. Er hat dafür gesorgt, dass dieser Geist der G.Rau-Gruppe erhalten bleibt. Dieter Stöckel ist heute Verwaltungsratsvorsitzender bei dem Pforzheimer Traditionsunternehmen und als solcher „aktiv an der Fortentwicklung beteiligt“.