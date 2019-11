Pforzheimer Wirtschaftspreis an drei Unternehmer verliehen

Anzeige

Das Herausragende am Besonderen zu ehren, war auch in diesem Jahr wieder Ziel bei der Verleihung des Pforzheimer Wirtschaftspreises. Im Mittelpunkt standen mit Burkhard Thost, Heiko Brückner und Stephan Müller drei Unternehmer, die in ihren Bereichen hervorstechen und sich auch darüber hinaus einen Namen gemacht haben.

Es oblag Christoph Wellendorff, Fritz Schäfer und Stephan Scholl, dies der Festgesellschaft zu verdeutlichen. Zu der Verleihung am Donnerstagabend im Congresscentrum hatten sich fast 700 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verbänden angemeldet.

Deutlich mehr Gäste als vor einem Jahr

Als eine Bestätigung kann dies der Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing, Oliver Reitz, für sich werten. Er hat den Wirtschaftspreis ins Leben gerufen, der 2013 erstmals vergeben wurde. Zur nunmehr siebten Verleihung kamen deutlich mehr Gäste als beispielsweise vor einem Jahr. Sie nutzten den glänzenden Rahmen zum Sehen und Gesehenwerden, was gleichbedeutend ist mit der Möglichkeit, ungezwungen Informationen auszutauschen sowie Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.

Sie sind es, die mit ihrem Wirtschaften, ihrer Risikobereitschaft, ihrer Innovationskraft und ihren Investitionen maßgeblich zum Wohlstand (…) in unserer Heimat beitragen OB Peter Boch in seiner Ansprache

„Diesen besonderen Abend widmen wir gezielt der Pforzheimer Wirtschaft. Mit Stolz möchten wir daher die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen am Wirtschaftsstandort Pforzheim hervorheben“, machte Reitz deutlich, bevor Preisträger und Laudatoren in den Mittelpunkt rückten. Sie wurden von einer Jury mit ihm, OB Peter Boch, dem neuen Wirtschaftförderer Markus Epple sowie Vertretern von IHK, Handwerkskammer, Sparkasse und Volksbank ausgewählt. „Sie sind es, die mit ihrem Wirtschaften, ihrer Risikobereitschaft, ihrer Innovationskraft und ihren Investitionen maßgeblich zum Wohlstand, hohen Lebensstandard und wirtschaftlichen Erfolg hier in unserer Heimat beitragen“, betonte Boch in seiner Ansprache und meinte damit natürlich auch viele im Publikum.

Talkrunde zur Selbstständigkeit

Neben der Preisverleihung gab es eine Talkrunde. Über „Perspektive Selbstständigkeit – mit Mut zur Existenzgründung“ sprachen Farina Ohrt (Café Fräulein Ohrt), Fabian Böhm (Böhm Hörakustik) und Thomas Keicher (Cetitec) sowie von der Handwerkskammer Hauptgeschäftsführer Gerd Lutz. Es moderierte Markus Brock. Für Musik sorgten die neun Frauen des Vokalensembles „Herztöne“.

Preis in drei Kategorien

Der Pforzheimer Wirtschaftspreis wurde wieder in drei Kategorien vergeben. Für Innovation und Idee stand Inovex-Geschäftsführer Stephan Müller auf der Bühne. Er hat sein IT-Dienstleistungsunternehmen 1999 in Pforzheim gegründet und ist mittlerweile in fünf weiteren Städten bis Hamburg aktiv, wenn es um Web Platforms, Mobile Apps oder Date Management & Analytics geht.

Bei Marke und Image überzeugte der Geschäftsführer des 1982 in Pforzheim gegründeten Kranunternehmens Rothmund, Heiko Brückner. Die Firma ist mit ihren Spezialfahrzeugen europaweit tätig und betreut Projekte von der Planung bis zur Lieferung. Weltweit aktiv ist die von Burkhard Thost gegründete Thost Projektmanagement. Der frühere IHK-Präsident bekam den Pforzheimer Wirtschaftspreis für sein Lebenswerk. Sein Unternehmen mit inzwischen 450 Mitarbeitern steuert komplexe Bau- und Anlagenprojekte, auch von Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland, Indien, der Schweiz und den Niederlanden aus.