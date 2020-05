Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk Büscher positiv auf Corona getestet

Anzeige

Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk Büscher ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Erstmals traten bei ihm Erkältungssymptome am Sonntag, 3. Mai, auf. Seitdem befindet er sich zu Hause in häuslicher Selbstisolation.

Nach den Regeln des Robert-Koch-Instituts müssen alle Kontaktpersonen nachverfolgt werden, die 48 Stunden vor Auftreten der ersten Symptome Kontakt mit einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

Durch den Feiertag am 1. Mai gehören zum Kreis der Kontaktpersonen des Ersten Bürgermeisters weder die Rathausspitze noch andere Mitglieder des Verwaltungsstabs oder Mitarbeiter der Verwaltung.

Dirk Büscher hat derzeit noch Erkältungssymptome, ansonsten geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Die häusliche Isolation muss nun mindestens bis zum 17. Mai eingehalten werden.