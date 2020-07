Pforzheims Wirte ärgern sich über ignorante Kunden in Corona-Krise

Anzeige

Wenn jetzt Winter wäre, dann hätten die Gastronomen ein Problem. Ein ernstes Problem. Das Aufrappeln nach dem Corona-Lockdown ist ohnehin schon schwer, die Vorsicht und Verunsicherung der Gäste spürbar. Aber wenigstens sorgt das Sommerwetter dafür, dass es vor allem Richtung Wochenende einige Menschen auf die Terrassen und in die Biergärten lockt Die Arbeitskollegen Alexander Seeger und Christian Langer zum Beispiel genießen eine Pause vor dem „Anami“ in der Bahnhofstraße.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Roth

„Toll, dass man überhaupt wieder raus kann“, findet Seeger. An den Anblick eines Kellners mit Mundschutz hat man sich schon gewöhnt. Wie gesagt: Hauptsache …

Ich hoffe, das normalisiert sich jetzt. Linda Winter, Café-Thalia-Mitarbeiterin

Auch in der Fußgängerzone, im Schatten des „Dicken“ unter Sonnenschirmen ist Café-Thalia-Mitarbeiterin Linda Winter dabei, Kontaktzettel an Gäste zu verteilen. 13 Tische statt 21. Ihr freundliches Lächeln kommt gut an bei den Gästen. Und gut sichtbar, denn im Freien ist ein Mundschutz nicht Pflicht. Sie sei froh, sagt Winter, dass sie wieder arbeiten könne. Ein Kind Zuhause, ein Mann in Kurzarbeit. Mehr muss man dazu nicht sagen.

„Ich hoffe, das normalisiert sich jetzt“, sagt Winter. „In der ersten Zeit war schon etwas weniger Betrieb.“ Ihre Chefin Andrea Konitz bedient derweil im Obergeschoss mit Mundschutz ein paar Gäste. Aus ihrem Herzen macht sie keine Mördergrube. „Das kann man gar nicht schaffen“, platzt es aus ihr heraus. Die Hälfte der Tische für Gäste, ebenfalls um die Hälfte seien die Umsätze zurückgegangen. Und dann noch „ignorante Kunden“: „Da ist wenig Verständnis da“, findet Konitz, die verpflichtet ist, den Gästen einen Platz zuzuweisen.

Über Mittag und am Wochenende ist die Anzahl der Kunden wohl zufriedenstellend, aber unter der Woche sieht es eher mau aus. Dazu komme, dass „die Leute nicht gern in geschlossene Räume kommen“. Aber irgendwie muss man ja weitermachen. Wie lange, das ist die Frage: „Wir sind gerade in Gesprächen mit unserem Vermieter, aber wenn man uns für den April und Mai mit der Miete nicht entgegenkommt, dann weiß ich auch nicht.“ Wenn sie noch Geld bringen müsse, könne sie auf Dauer keine Geschäfte machen. „Dann muss ich arbeiten gehen, aber wo?“

Ein anderes Stimmungsbild ergibt sich im Gespräch mit Sanja Palancanin. Der Geschäftsführerin von „L’Osteria“ am Marktplatz ist es offenbar gelungen, genügend finanzielle Mittel aufzubringen, um sich schon zu Beginn des Lockdown auf ein neues Arbeitsfeld zu begeben. „Am 6. April haben wir mit unserem Lieferservice begonnen“, sagt sie. Dafür wurde ein Fuhrpark mit schicken Lieferfahrrädern und Lieferautos angeschafft. Und das sei nun nach der Wiedereröffnung des Restaurants ein zweites Standbein geblieben, „das gut angenommen wird“.

Im Inneren des Restaurants habe sie nicht viel verändern müssen, sagt sie. „Davor war es hier auch nicht eng.“ Kurzarbeit ja, aber sie habe keinen ihrer 45 Mitarbeiter entlassen müssen oder wollen: „Wir fühlen uns den Mitarbeitern verpflichtet, die haben ja auch Familie.“ Ihre Zwischenbilanz: „Ja, man zahlt drauf“, sagt sie über den Lockdown, „das holt man nicht mehr rein. Aber wir müssen positiv denken.“

Von diesem Optimismus sind die meisten Gastronomen weit entfernt, die sich von Umfragen eher gestört fühlen. „Ist für alle schwer“, ist die teils geknurrte Standardantwort. Zwischen „Tür und Angel“ wollen die meisten zudem keine Auskunft geben. Draußen sitzen die Gäste, die Zeit drängt. Jede Minute, jeder Gast zählt.

