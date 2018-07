Ein 17-jähriges Mädchen soll Anfang Juni von einem bislang unbekannten Jugendlichen in Pforzheim sexuell belästigt worden sein. Das meldet die Polizei.

Die junge Frau stieg am 7. Juni gegen 20.15 Uhr an der Haltestelle Flößerviertel aus dem Bus. Von da an wurde sie von einer männlichen Person verfolgt. Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses griff ihr der Unbekannte von hinten mit beiden Händen über der Kleidung an den Po. Dann packte er das Mädchen an den Oberarmen, dreht sie zu sich und küsste sie auf den Mund. Das laute Schreien der 17-Jährigen schlug den Täter in die Flucht.

Polizei sucht mit Fahndungsfoto

Die gesuchte Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit an den Seiten kurz rasierten Haaren und osteuropäischer Erscheinung. Der mutmaßliche Täter trug ein weißes Shirt mit beigen Streifen, eine kurze blaue Hose und eine Brille mit dunklem Gestell.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0721/6665555 mit dem Kriminalkommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.