Sperrung der A8: Verkehrschaos in Pforzheim bleibt aus

Die Sperrung der A8 bei Pforzheim an diesem Wochenende verlief bislang ohne größere Beeinträchtigungen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagte, es sei lediglich am Samstagabend zu kleineren Staus gekommen. Die Brückenarbeiten im Zusammenhang mit der Enztalquerung verlaufen bisher planmäßig.

Seit Samstagabend um 22 Uhr ist die Strecke zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost für den Verkehr voll gesperrt. Die ersten Beeinträchtigungen gab es bereits um kurz nach 21 Uhr als die Autobahnmeistereien Karlsruhe und Ludwigsburg die Leitwände für die Umleitungen aufstellten.

Der Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim erklärt: „Das verlief aus unserer Sicht ohne größere Probleme. Es ist aber klar, dass es zu kleineren Rückstaus und punktuellen Stockungen kommen kann. Doch ein großes Verkehrschaos in Pforzheim hatten wir bei Weitem nicht.“

Die bisher größte Behinderung seit ein Stau von drei Kilometern Länge am Samstag gegen 22 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart gewesen. Es sei zu konstatieren, so der Polizeisprecher, dass die Verkehrsdichte an diesem Wochenende insgesamt eher gering sei.

Polizei: Situation an der A8 bei Pforzheim ist bislang entspannt

Bis Sonntagabend um 20 Uhr wird die Autobahn voraussichtlich dicht sein. Grund dafür ist der Einbau von sechs Trägern für eine Brücke über die Autobahn im Zusammenhang mit dem Ausbau des Autobahnstücks auf sechs Fahrspuren. Noch in der Nacht wurde damit begonnen, die Kolosse aus Stahl und Beton mit schwerem Gerät aufgestellt werden.

Trotz der am Sonntagmorgen entspannten Situation bittet die Polizei um weiträumige Umfahrung.

Für das Stadtgebiet Pforzheim empfiehlt die Verkehrspolizei zwei getrennte Wege, je nach Fahrtrichtung. Wer Richtung Stuttgart und München fährt, der wird ab Pforzheim-Nord entlang der U7a über die Hohenäcker-Allee und später Heinrich-Wieland-Allee in die Pforzheimer Nordstadt geführt.

Am Straßenende geht es dann links auf die Hohenzollernstraße und über die Blücher- und Zeppelinstraße auf die B10 in Richtung Niefern bis zur Autobahn-Auffahrt Pforzheim-Ost. Auf und neben den Umleitungsstrecken hat die Polizei ein temporäres Halteverbot verhängt.

