Polizeihubschrauber spürt Unfallflüchtigen auf der A8 bei Pforzheim auf

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach einem Mann gesucht, der zuvor auf der A8 an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd einen Unfall gebaut hat. Der Mann war am frühen Mittwochmorgen mit seinem Auto in einen vorausfahrenden Lkw gekracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Trotz leichter Verletzungen lief der Unfallverursacher daraufhin zu Fuß davon. Aus der Luft fanden die Beamten den Mann, der sich laut Sprecher im Bereich der Autobahn versteckt hatte.

Der Mann, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Sein Auto hat einen Totalschaden. Der Lastwagen wurde nur leicht beschädigt.

dpa/BNN