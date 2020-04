Premiere in der Corona-Krise: Auto-Comedy in Pforzheim mit Christoph Sonntag

Anzeige

Kichern und beten hinter der Windschutzscheibe: Zum ersten Mal in Baden-Württemberg gibt es in Baden-Württemberg Auto-Comedy. Schauplatz ist am Wochenende der Hoheneck-Sportplatz in Pforzheim. Dort soll es auch einen ökumenischen Gottesdienst geben. Diese Komiker sind dabei.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Roth

Es war eine regelrechte Schockwelle, die alle Bereiche erfasste, als vor einem Monat beim „Lockdown“ nicht nur die Schlüssel im Einzelhandel umgedreht, sondern auch das gesamte kulturelle Programm von der Bühne gekippt werden musste. Seitdem halten auch die Künstler auf Online-Plattformen die Fahne hoch. Jetzt sind erste tastende Versuche in Richtung „live“ zu sehen: Kultur, (fast) zum Anfassen.

Durch die Windschutzscheibe des Autos. Aber immerhin und in dieser Form sogar einmalig und zum ersten Mal in Baden-Württemberg: Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. April, wird es auf dem Hoheneck-Sportplatz – zwischen dem Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein und Huchenfeld gelegen – eine Auto-Comedy und am Sonntag dann auch einen Auto-Gottesdienst geben.

Christoph Sonntag und Olli Gimber bei Premiere dabei

Vor zwei Tagen erst, erzählt Eventmanager Gerhard Baral, ist die Idee spruchreif geworden. Ihm ist es in einer Art Telefonier-Dauerschleife tatsächlich gelungen, dafür mit Olli Gimber nicht nur einen Lokalmatador des Witze-Genres zu holen, sondern auch weithin bekannte Comedy-Größen wie Christoph Sonntag und Helge Thun („Tauschrausch“, „Helge und das Udo“, Moderation des Varieté „Winterträume“). „Attraktionen dazu zu holen ist schon wichtig, damit die Leute einen Grund haben, zu kommen“, sagt Gerhard Baral.



Und die Künstler sollen dann einfach mal wieder tun, was gerade in Corona-Zeiten zu tun ist: unterhalten. Die erzwungene Kultur-Fastenkur bezieht sich aber nicht nur auf Comedy, auch leiden viele Menschen laut Baral darunter, dass sie keine Gottesdienste besuchen können. Mit der Idee eines Ökumenischen Open-Air-Gottesdienstes am Sonntag stieß er bei den Dekanen Christiane Quincke (evangelisch) und Georg Lichtenberger (katholisch) auf offene Türen und Ohren.

Den Stein für diese kurzfristige Waldbühnen-Aktion haben die Macher des „Unterholzfestivals“ ins Rollen gebracht, das jeden Sommer an dieser Stelle über die Bühne geht. Philipp Buchholz und Simon Berger wollte es nicht in den Kopf, dass alles sang- und klanglos den Bach runter gehen sollte in diesem Jahr und so sprachen sie den ehemaligen Kulturhauschef Baral an. Der wiederum rollte den Stein den Berg hinauf und klapperte seine Künstlerkontakte ab. Glück gehabt, dass auch eine Bühne und professionelle Technik gleich aufgebaut werden konnten.

Parallele zum Autokino? Nur das Fahrzeug

Die Parallele mit dem Autokino ist allerdings nur das Auto. Bis zu 70 Fahrzeuge können auf dem Gelände parken; die Besucher der Comedy-Auftritte sollten sich zuvor im Internet ein Ticket runterladen, das pro Fahrzeug 40 Euro kosten wird (bis zu zwei Personen dürfen darin sitzen, bei Familien können es auch mehr Personen sein). Dieses wird dann durch die Scheibe und damit kontaktlos eingescannt.



Anders als beim Autokino konnte für diese Aktion keine Frequenz mehr fürs Autoradio bestellt werden; die Gäste werden also das Fenster vielleicht ein Stück weit öffnen müssen, um etwas zu hören. Aber besser improvisiert als gar nichts – so sehen es die Veranstalter. Für den Gottesdienst braucht man keine Tickets, der Eintritt ist frei. Die ersten 70 Fahrzeuge können dafür auf dem Gelände parken, dann ist die Kapazität für dieses Mal erreicht.

Programm Waldbühne, Hoheneck-Sportplatz: Samstag, 25. April: „Witz vom Olli“ ab 16 und ab 18.30 Uhr. Sonntag, 26. April: Ökumenischer Gottesdienst ab 12 Uhr, Helge Thun ab 16 Uhr, Christoph Sonntag ab 18.30 Uhr. Tickets und Infos: waldbuehne-pforzheim.de.