Anklage wegen Totschlags: 37-Jähriger soll Frau erstochen haben

Ein 37-jähriger Syrer wurde nun wegen Totschlag angeklagt, seine 27 Jahre alte Frau wurde am 25. Mai in einem Wohnhaus in Pforzheim-Brötzingen mit mehreren Messerstichen aufgefunden und starb kurz darauf. Der Mann sitzt seit 26. Mai in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, sieht ihn verdächtig, mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen und dabei deren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Der Tatverdächtige räumt ein, seiner Ehefrau die Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Obduktion bestätigte, dass die Messerstiche zum Tod führten.

Mehr zum Thema: Am gleichen Tag sorgte ein weiterer Mord für Schlagzeilen in Pforzheim. In Tiefenbronn hatte ein Mann ebenfalls seine Frau ermordert und sein Kind lebensgefährlich verletzt.

BNN