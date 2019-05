Proteste in Pforzheim: Der Demo-Samstag in Bildern

Anzeige

Proteste in Pforzheim: Die Pforzheimer City steht an diesem Samstag ganz im Zeichen von Protest und Gegenprotest. Ein Aufmarsch der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ und zwei Gegendemonstrationen sorgen für Verkehrsbehinderungen und ein rekordverdächtiges Polizeiaufgebot. Hier gibt es den Demo-Samstag in Bildern.

Die betroffenen Straßen in der Innenstadt sind teilweise seit 6 Uhr morgens gesperrt. „Die Rechte“ demonstriert wahrscheinlich ab Mittag unter dem Motto „Festung Europa – für den Erhalt unserer Kulturen“ mit rund 200 Teilnehmern in der östlichen Innenstadt. Die genaue Route und Uhrzeiten werden von der Polizei nicht genannt. Das breit aufgestellte Bündnis „Pforzheim nazifrei!“ startet um 13 Uhr auf dem westlichen Bahnhofsvorplatz. Das Antirassistisches Netzwerk startete um 11 Uhr nördlich des Bahnhofs.

(Beitrag wird laufend aktualisiert.)