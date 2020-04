Prozess um Raubüberfall auf Pforzheimer Gastronom endet mit mehrjährigen Haftstrafen

Anzeige

Mit mehrjährigen Haftstrafen endet am Montagnachmittag der Raubüberfall Prozess um Frank Daudert. Zwei Männer, ein 41-Jähriger und ein 39-Jähriger, erhielten siebeneinhalb beziehungsweise sechs Jahre und acht Monate währende Freiheitsstrafen.

Die beiden Angeklagten hatten gemeinsam mit einem dritten Mann in der Nacht des 2. August vergangenen Jahres den bekannten Pforzheimer Gastronom in dessen Haus in der Nordstadt überfallen und schwer misshandelt. Daudert war damals geprügelt, gewürgt und mit dem Tod bedroht worden. „Er musste um sein Leben fürchten“, sagte der Vorsitzende Richter Peter Stier bei der Urteilsverkündung vor der Großen Strafkammer.

Für das Gericht bestand keinerlei Zweifel an den Aussagen des Opfers Frank Daudert. Zudem befand man die Beweislage in den Anklagepunkten eindeutig, so dass die beiden Männer des erpresserischen Menschenraubs, des schweren Raubs und der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung für schuldig gesprochen wurden. Binnen einer Woche können deren Anwälte Revision einlegen.

Erleichterung nach der Urteilsverkündung

Frank Daudert war die Erleichterung nach der Urteilsverkündung anzumerken. In einer Prozesspause hatte er geäußert, dass er die traumatischen Erlebnisse jener Nacht während der Verhandlungstage immer wieder von neuem durchlitten habe.

Jeweils sieben Jahre und sechs Monate hatte Staatsanwalt Bernhard Ebinger gefordert und Dauderts Anwalt Bastian Meyer hatte sich dem angeschlossen. Ebinger und Mayer bescheinigten den beiden Männern eine „erhebliche kriminelle Energie.“ Sie zeigten sich zufrieden darüber, dass das Gericht ihren Anträgen im wesentlichen folgte.

Tatmotiv: Geldnot, um Drogensucht zu befriedigen

Als Tatmotiv gab der vom Gericht als Haupttäter und Wortführer erkannte 41-Jährige an, aus Geldnot gehandelt zu haben, um seine Drogensucht zu befriedigen. Ein weiteres Motiv liege in einer „Sache“, die ihn in Zusammenhang mit dem Opfer empört habe, ließ er durch seine Anwältin mitteilen. Allerdings lehnte er es ab, sich weiter darüber zu äußern.

Für den von Mathias Bürckle vertretenen zweiten Angeklagten wirkte sich strafmildernd aus, dass er keine Gewalt gegenüber Daudert anwandte und in der Tatnacht beschwichtigend auftrat.

Der mutmaßliche dritte Tatbeteiligte, der in Handschellen als Zeuge geladen war, äußerte sich nicht. Der 43-Jährige war erst einige Wochen nach Prozessbeginn in der Wohnung eines Bekannten in der Pforzheimer Südstadt dingfest gemacht worden. Er war aufgrund mehrere Haftbefehlen wegen anderer Taten gesucht worden.