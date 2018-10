Pforzheim: Ins Auto gezogen und mit Schusswaffe bedroht

Anzeige

In der Nacht zum Sonntag ist in Pforzheim ein 19 Jahre alter Deutscher festgenommen worden, nachdem er versucht haben soll, gewaltsam Drogenschulden von einem 18-Jährigen einzutreiben. Das erklärten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 18 Jahre alte Mann am Samstag gegen 17 Uhr in der Nähe einer Diskothek in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße durch mehrere Personen in ein Fahrzeug gezogen worden sein.

18-Jähriger wurde mit Schusswaffe bedroht

Anschließend soll er in Begleitung mindestens eines weiteren Fahrzeuges in den Pforzheimer Stadtteil Haidach gebracht worden sein. Während der Fahrt wurde dem 18-Jährigen laut Mitteilung ein Messer an den Hals gehalten. Ihm soll gesagt worden sein, dass er seine Drogenschulden zu bezahlen habe.

Im Bereich des Haidachs sei der Geschädigte aus dem Fahrzeug gezogen worden. Der 19-Jährige soll ihn dann mit einem Baseballschläger geschlagen und zudem getreten haben. Weiterhin soll der 18-Jährige laut Mitteilung mit einer Schusswaffe bedroht und im Wald zurückgelassen worden sein.

Das Opfer sei anschließend nach Hause gegangen und habe die Polizei verständigt. Seine Verletzungen seien ambulant behandelt worden.

Polizei stellt Baseballschläger und Schlagring sicher

Nach der Festnahme des 19-Jährigen wurden in dessen Wohnung sowie Fahrzeug ein Baseballschläger, ein Schlagring, ein Messer sowie eine Pfefferpistole sichergestellt.

Der dringend Tatverdächtige wurde laut Mitteilung im Laufe des Sonntags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Ihm wird versuchte räuberische Erpressung vorgeworfen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats der Goldstadt dauern an.

Ermittler suchen nach Zeugen

Zum genauen Tathergang und der Identifizierung der Mittäter werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.