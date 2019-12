Raketen und Böller: Silvester in Pforzheim wird laut und bunt

Anzeige

Die Silvesternacht in Pforzheim dürfte wieder laut und grell werden. Glaubt zumindest Carol Braun, der in seinem Geschäft „Pulverfass“ Böller und Raketen verkauft. Im Orga-Team von „Fridays for Future“ will man ganz aufs Feuerwerk verzichten. Die Stadt indes will den Bürgern die Silvesternacht nicht durch Verbote vermiesen.

„Ausverkauft, schon seit Stunden.“ Die Auskunft gibt Carol Braun an diesem Morgen vielen Kunden, die in seinem Geschäft einen bestimmten Silvesterböller kaufen wollen: Cobra P1. Der Pforzheimer Pyrotechniker Braun hat ihn neu im Sortiment. Zwar dürfen Feuerwerksartikel erst seit Samstag verkauft werden, aber schon am Freitag war der gesamte Bestand an vorbestellten Böllern weg. Das Besondere an Cobra P1? „Er ist lauter“, sagt Braun.

Mir kommt es vor, als ob es in diesem Jahr noch mehr wäre. Der Pforzheimer Pyrotechniker Carol Braun angesichts des regen Verkaufs von Feuerwerk.

Trifft seine Einschätzung zu, dann dürfte auch die Pforzheimer Silvesternacht 2019/2020 wieder sehr laut und leuchtend hell werden. Allen Klimadebatten der vergangenen Monate zum Trotz scheinen sich die Pforzheimer den Spaß am traditionellen Feuerwerk zum Jahreswechsel nicht verderben lassen zu wollen. „Mindestens zehn Silvesterartikel sind schon ausverkauft. Mir kommt es vor, als ob es in diesem Jahr noch mehr wäre“, meint Braun, angesichts von rund 25 Prozent mehr Vorbestellungen von Feuerwerken und Krachern.

„Fridays-for-Future“-Sprecher kann Spaß am Feuerwerk verstehen

Gar nichts am Hut mit Cobra P1 und Co hat Lorenz Hornung, Sprecher der Pforzheimer „Fridays-for-Future“-Initiative und Mitglied der Grünen Jugend. Der 20-Jährige schießt seit Jahren keine Raketen und dergleichen in den Nachthimmel, wie er versichert. In der neunköpfigen Orga-Gruppe von „Fridays for Future“ war Silvester Thema. Man habe sich darauf geeinigt, den Rutsch ins Neue „ohne“ zu feiern.

Es sieht schön aus. Feuerwerk ist ein traditionelles Kulturgut. Der Pforzheimer FfF-Sprecher Lorenz Hornung kann die Faszination Feuerwerk nachvollziehen. Verzichten wird er trotzdem.

„Wir stehen als Vorreiter auch unter Druck“, räumt Hornung ein und erklärt, dass das Team sich auf einen Konsens geeinigt habe: „Wir böllern nicht und nehmen an keiner Feier teil, bei der dies geschieht.“ Hornung kann es aber „absolut verstehen“, dass vielen Menschen der glitzernde Farbenzauber zu Neujahr einfach Freude macht. „Es sieht schön aus. Feuerwerk ist ein traditionelles Kulturgut.“

Missionieren will Hornung niemanden und Silvesterfeuerwerke verbieten erst recht nicht. Reduziert sähe er sie schon gerne. Viele Menschen wüssten vermutlich nicht, wie viel Feinstaub in Deutschland allein in einer Silvesternacht produziert wird, meint Hornung in der Hoffnung, dass Wissen zu Einsicht und diese zu umweltfreundlicherem Handeln führen möge.

Laune nicht durch Verbote vermiesen

Dass der vorgegebene Feinstaubgrenzwert regelmäßig überschritten werde, räumt auch die Stadt Pforzheim ein. „In der Silvesternacht sind in Pforzheim – wie in fast allen anderen Städten auch – die höchsten Feinstaubwerte im ganzen Jahresverlauf messbar“, erklärt Sprecher Stefan Baust auf Anfrage des Kurier. Indessen will man der Bevölkerung die Silvesterlaune nicht durch Verordnungen vermiesen, sondern appelliert an eigenverantwortliches, rücksichtsvolles Verhalten als Bürger und als Verbraucher – sich selbst, anderen und der Umwelt gegenüber.

80.000 Zuschauer in einem voll besetzten Fußballstadion verursachen mehr Feinstaub, als ein Feuerwerk an Silvester. Pyrotechniker Carol Braun weiß dennoch, dass Feuerwerke nicht gerade umweltfreundlich sind.

Dass Feuerwerke nicht umweltfreundlich sind, ist auch dem Pyrotechniker Braun bewusst. „Sie sind aber auch nicht so umweltschädlich“, sagt er und zieht als Vergleich ein voll besetztes Fußballstadion heran. „80.000 Zuschauer dort verursachen mehr Feinstaub, als ein Feuerwerk an Silvester.“ Braun ist der Ansicht, dass die Umweltbelastung durch Feuerwerke 90 Prozent der Pforzheimer Bevölkerung gar nicht interessiere. „Viele Gemeinderäte zünden Feuerwerke an“, meint er von seinen Kollegen im Stadtparlament zu wissen.

Braun gibt aber auch zu, dass ihn die im Laufe des Jahres immer intensiver geführten Klimadebatten verunsichert haben. „Ich dachte, ich hätte 30 Prozent weniger Umsatz.“ Die Befürchtung habe sich bislang nicht bestätigt. Als einer der größten Pyrotechniker der Region macht Braun sein Geschäft nicht ausschließlich an Silvester. Und seine Kundschaft scheint zu wachsen. Braun berichtet von vielen neuen Kunden, die übers Internet oder durch Hören-Sagen in sein Geschäft finden. In den schillernden Nachthimmel zu gucken ist an Silvester selbstverständlich auch Mitgliedern von „Fridays-for-Future“ erlaubt.

Stadt sieht keine Veranlassung für zentrales Feuerwerk

Dafür braucht es aber Menschen, die ihn zum Leuchten bringen. Hornung stellt sich ein zentrales, von der Stadt organisiertes Feuerwerk vor anstelle der vielen privaten Feuerwerke. „Wäre das nicht besser?“, fragt er. Die Stadt sieht dazu bisher keine Veranlassung. Ebenso wenig setzt man auf ein generelles Verbot, in einem bestimmten Bereich Feuerwerke zu zünden. Aus Gründen des Lärmschutzes ist es jedoch verboten, Kracher und Raketen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Pflegeheimen abbrennen zu lassen.

Seit 2009 sei es auf Grund des Brandschutzes zudem nicht gestattet, pyrotechnische Gegenstände in direkter Nähe von Reet- und Fachwerkhäusern abzubrennen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, in der auch vor unsachgemäßem Umgang mit Krachern gewarnt wird.

Wettervorhersage erwartet Smog

Böllerunfälle und deren Folgen bringt auch Hornung ins Spiel – und den Nebel, der sich alljährlich in der Silvesternacht über die Goldstadt senkt. Auch diesmal ist damit zu rechnen laut den Prognosen von „Wetter Online“, die Smog ankündigen. Trocken, kalt und vereinzelt windstill soll die Silvesternacht werden. Gerade der fehlende Wind könnte verhindern, dass der Böller-Nebel abzieht und damit auch den Himmelsguckern die Sicht verschleiern.