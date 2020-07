RegioWin als Ansporn: Der Nordschwarzwald soll für Forschung attraktiv bleiben

Anzeige

RegioWin – das baden-württembergische Motto zum Griff in die Förderkassen der Europäischen Union – sorgt bei hiesigen Wirtschaftsförderern wieder für Ansporn. Während das über diesen Topf auf den Weg gebrachte Zentrum für Präszisionstechnik (ZPT) in Pforzheim voll im Bau ist und bei dem gleichfalls unterstützen Projekt Regioholz im März Bilanz gezogen wurde, tüftelt der Fachbeirat der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) an einem neuen Vorhaben.

Es ist grenzüberschreitend angelegt. Die Region soll gute und stabile Verbindungen zu Forschungszentren bekommen. Der Antrag dazu, für den Förderzeitraum 2021 bis 2027, muss bis 18. Dezember in Stuttgart im Wirtschaftsministerium vorliegen, wenn der Nordschwarzwald erneut dabei sein will.

Diesen Schritt müssen wir wagen Markus Epple, Pforzheims Wirtschaftsförderer

Neu an dem diesem Anlauf, Millionen-Beträge für die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu holen, ist, den Unternehmen ein breites wissenschaftliches Umfeld zu sichern. Was zwischen einzelnen Firmen und beispielsweise der Hochschule Pforzheim oder dem KIT in Karlsruhe seit Jahre eingeübte Praxis ist, soll nun auf der Ebene ganzer Branchen funktionieren.

„Diesen Schritt müssen wir wagen, damit wir attraktiver werden für Forschungspartner und Geldgeber“, sagt Pforzheims Wirtschaftsförderer Markus Epple. Ziel sei eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung im Nordschwarzwald, die bei den Themen Nachhaltigkeit, Recycling und Digitalisierung begleitet.

„Das ideale Ergebnis wäre ein optimierter Wissenstransfer zwischen Forschung und produzierendem Gewerbe, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen“, sagt Epple. Dafür müsse nicht in Beton investiert werden. Es brauche kein Geld für weitere Einrichtungen wie ZPT oder das ebenfalls EU-geförderte EMMA Kreativzentrum. Ziel seien jetzt Kontakte zu den besten Köpfen, die die hiesige Wirtschaft im Wertschöpfungsprozess voranbringen.

Organisatorisch federführend bei dem RegioWin-Antrag ist, wie schon im Förderzeitraum 2014 bis 2020, die WFG. Als Grundlage dafür wird bereits jetzt das regionale Entwicklungskonzept fortgeschrieben. Die Aufgabe liegt erneut bei der Universität St. Gallen. Außerdem berät die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.

Es gibt mehrere Teilprojekte, auf die der WFG-Fachbeirat aufbauen will. Dazu zählt die bereits zweimal von der EU millionenschwer geförderte internationale Magnet-Recycling-Forschung mit Professor Carlo Burkhardt vom Schmucktechnologischen Institut/Institut für strategische Technologie- und Edelmetalle der Hochschule Pforzheim an der Spitze.

Außerdem gelten das CO2-Programm in Mühlacker und das Cluster Hochform der Präzisionstechnik mit dem ZPT als gesetzt. Welche Projekte bei der Vergabe der EU-Millionen für den Nordschwarzwald überzeugen sollen, wird laut Epple wohl noch vor der Sommerpause entschieden.